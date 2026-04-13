Trump recibe McDonald's en la Casa Blanca y usa el momento para promover ley sobre propinas

El presidente Donald Trump recibió este lunes una entrega de McDonald's directamente en la puerta de la Oficina Oval, protagonizando un momento que se volvió viral en redes sociales y que la Casa Blanca aprovechó para promover una de sus leyes fiscales más emblemáticas.

La repartidora fue Sharon Simmons, apodada "DoorDash Grandma" por la camiseta que llevaba, quien llegó con dos bolsas de la cadena de comida rápida y le dijo al mandatario: "Tengo un pedido de DoorDash para usted, señor presidente".

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó de inmediato el video en su cuenta oficial y explicó el trasfondo del encuentro: "Gracias a que el presidente Trump firmó la ley Sin Impuesto sobre Propinas, Sharron está usando los $11,000 en propinas que ganó el año pasado para sostener a su familia".

En el video, Trump no tardó en hacer un comentario que también se viralizó: "Esto no parece escenificado, ¿verdad? Son todos tus favoritos. Así es. El pedido está haciendo un buen trabajo. La razón de esto es que escuché que recogiste $11,000 extra porque la ley fiscal es tan grande".

La frase generó un amplio debate sobre si el encuentro fue espontáneo o una puesta en escena cuidadosamente orquestada por la administración para promover la legislación.

La ley a la que Trump se refería es la denominada "One Big Beautiful Bill", firmada el cuatro de julio de 2025 y que incluye la disposición "Sin Impuesto sobre Propinas", la cual permite deducir hasta $25,000 en propinas del ingreso gravable federal para trabajadores en ocupaciones que habitualmente reciben ese tipo de compensación, con vigencia para los años fiscales 2025 a 2028.

La norma fue aprobada en el Senado el uno de julio de 2025 por 51 votos contra 50, con el voto decisivo del vicepresidente JD Vance, y en la Cámara el tres de julio por 218 votos contra 214, con oposición unánime de los demócratas.

Según datos del Servicio de Impuestos Internos, de más de 60 millones de declaraciones presentadas hasta marzo de 2026, 3,5 millones de contribuyentes reclamaron la deducción de propinas, con un recorte promedio de $1,300 en su carga tributaria.

El encuentro de este lunes no es la primera vez que Trump protagoniza un momento público con McDonald's como telón de fondo.

En octubre de 2024, durante la campaña presidencial, Trump frió papas y atendió el servicio en automóvil en un local de Feasterville-Trevose, Pensilvania, para burlarse de Kamala Harris, quien afirmaba haber trabajado allí de joven. En aquella ocasión, Trump dijo: "Ahora he trabajado 15 minutos más que Kamala en McDonald's".

En noviembre de 2025, ya como presidente reelecto, participó en el McDonald's Impact Summit en Washington, donde declaró: "Pasé de freír papas en McDonald's a ser presidente de Estados Unidos".

La relación de Trump con la cadena es larga y documentada: su pedido habitual incluye dos Big Macs, dos Filet-O-Fish y un batido, y en 2019 sirvió comida de McDonald's a atletas universitarios campeones en la propia Casa Blanca.