Ni carros ni turismo hay en el malecón de La Habana: ¡Así está la ciudad maravilla!

Crisis deja escenas como esta en Cuba: La Habana sin turistas ni carros

Una visitante grabó el malecón de La Habana casi completamente vacío de vehículos y sin turistas, publicando el video en Facebook con una descripción que resume el estado actual de la capital cubana: "todo se ve desértico".

La autora del video, Norma Estrada, grabó la icónica avenida costera desde el hotel donde se hospeda y dejó constancia de la desolación: "Este es el hotel donde estamos hospedados, el Gran Aston de La Habana. Mi carro está ahí en el malecón."

La ausencia de automóviles en el malecón no es una casualidad ni una imagen aislada: responde a la crisis de combustible más severa que ha vivido Cuba en años recientes.

Solo tres gasolineras permanecen activas en toda La Habana, con un límite de 20 litros por vehículo, listas de espera de entre 7,000 y 15,000 solicitudes por estación, y el mercado negro vendiendo gasolina a 4,000 pesos cubanos por litro, equivalente a unos ocho dólares.

El 6 de febrero, la empresa Transportación Habana suspendió todas las rutas de ómnibus por déficit de combustible, dejando a miles de residentes sin transporte público.

La crisis energética se agudizó tras la suspensión de suministros de Pemex el 9 de enero, la reducción de envíos venezolanos y la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 29 de enero, que amenaza con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba.

El colapso del turismo completa el cuadro de abandono que muestra el video.

Cuba cerró 2025 con apenas 1.81 millones de turistas internacionales, un 17.8% menos que los 2.2 millones de 2024, y muy por debajo del objetivo gubernamental de 2.6 millones.

Según EFE, en enero de 2026 llegaron solo 184,833 turistas internacionales, un 9% menos que en enero de 2025, la peor cifra en 13 años excluyendo la pandemia, mientras el turismo mundial alcanzaba un récord de 1,520 millones de llegadas.

La ocupación hotelera nacional cayó al 18.9% en 2025, la peor cifra histórica registrada, y más de dos docenas de hoteles estatales cerraron en plena temporada alta.

Los choferes de autos clásicos —símbolo turístico del malecón— bajaron sus precios de paseo de 50 a entre 20 y 25 dólares por falta de clientes, y los restaurantes de la zona permanecen vacíos.

Cuba pasó de recibir 4.7 millones de visitantes en 2018 a apenas 1.8 millones en 2025, el nivel más bajo desde 2002 sin contar la pandemia.

El economista Pedro Monreal calificó la situación del turismo cubano de "terrible" y advirtió que no logra levantar cabeza.