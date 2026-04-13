"Muchos cubanoamericanos votaron por mí": Trump insiste en las razones de su política hacia Cuba

El presidente Donald Trump volvió a invocar este lunes el respaldo electoral de los cubanoamericanos para justificar su política de presión máxima hacia Cuba, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que también calificó a la isla de "nación fallida" y sugirió que podría "pasar por Cuba" en algún momento próximo.

Las declaraciones surgieron en respuesta a una pregunta de reporteros sobre una aparente contradicción en su postura: Trump había prometido sancionar a países que suministraran combustible a Cuba, pero a finales de marzo declaró que "si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema con eso", en referencia al petrolero ruso Anatoli Kolodkin, que llegó a Matanzas con 730,000 barriles de crudo.

"Cuba ha sido un país terriblemente mal gobernado por mucho tiempo. Tiene un mal sistema. Ha sido muy opresiva", afirmó Trump ante los periodistas.

El mandatario añadió que cuenta con "muchos grandes cubanoamericanos, casi todos los cuales votaron por mí", y describió el sufrimiento de esa comunidad: "Fueron tratados muy mal. En muchos casos, familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados, cosas terribles han pasado en Cuba".

Trump también lanzó una advertencia con tono ambiguo: "Vamos a hacer esto. Y puede que pasemos por Cuba después de terminar con esto. Pero Cuba es una nación que ha sido horriblemente gobernada por muchos años por Castro".

El respaldo cubanoamericano al que Trump alude tiene sustento en datos concretos. En las elecciones de noviembre de 2024, el 58% de los cubanoamericanos votó por él, siendo el único grupo demográfico hispano con mayoría republicana. En Miami-Dade, ese apoyo alcanzó el 68% según datos de la Universidad Internacional de Florida, cifra calificada como máximo histórico.

Sin embargo, en 2026 han surgido fisuras en ese apoyo. La revocación del estatus legal de 530,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses bajo programas de parole temporal, las deportaciones masivas y las redadas migratorias han generado expresiones de malestar dentro de la propia comunidad.

"Esto no es lo que votamos, es inaceptable e inhumano", declaró Ilena García, fundadora de 'Latinas for Trump', en marzo.

La política de Trump hacia Cuba desde enero de 2026 ha sido de escalada sostenida. El 29 de enero firmó la Orden Ejecutiva 14380, que declaró a Cuba amenaza extraordinaria e impuso aranceles a países que le suministraran crudo.

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero eliminó entre el 80 y 90% de las importaciones petroleras cubanas provenientes de Venezuela.

El secretario de Estado Marco Rubio ha sido explícito sobre las condiciones para cualquier acuerdo: "El sistema de gobierno de Cuba tiene que cambiar".