Inteligencia de EE. UU. desclasifica documentos sobre el proceso que llevó al juicio político contra Trump

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La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, desclasificó este lunes una serie de documentos que, según afirma, apuntan a una presunta conspiración dentro de la comunidad de inteligencia para impulsar el juicio político contra el presidente Donald Trump en 2019.

De acuerdo con el comunicado oficial, los materiales revelan irregularidades en la investigación preliminar liderada por el entonces inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael Atkinson.

Gabbard sostiene que el proceso se basó en testimonios indirectos y en fuentes con posibles sesgos políticos, sin evidencia de primera mano sobre la llamada telefónica entre Trump y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Uno de los puntos centrales es el papel del denunciante, quien admitió no tener conocimiento directo de los hechos. Según los documentos desclasificados, este individuo había mantenido contactos previos con miembros del Congreso antes de presentar formalmente su denuncia, un elemento que no fue revelado inicialmente durante la investigación.

La directora también cuestiona que Atkinson no solicitara acceso al contenido completo de la conversación telefónica antes de calificar la denuncia como “urgente”, y señala que el Departamento de Justicia concluyó posteriormente que no existían bases legales para abrir un caso penal.

Otro elemento destacado es la participación de un testigo vinculado al informe de inteligencia de 2017 sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, un tema ampliamente debatido en la política estadounidense. Según Gabbard, este testigo contribuyó a reforzar una narrativa cuestionada.

En el comunicado, la funcionaria afirma que estos hechos reflejan un uso indebido de los mecanismos de denuncia dentro de las instituciones y acusa a sectores del llamado “estado profundo” de actuar con motivaciones políticas.

Las nuevas revelaciones podrían reavivar el debate sobre uno de los episodios más polémicos de la política reciente en Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna acción legal derivada de estos documentos ni una respuesta oficial por parte de los implicados.