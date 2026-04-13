"Un asalariado gana 5 dólares al mes y un médico 30": Los cálculos de una mexicana al cambiar dólares en Cuba

Una turista mexicana identificada como Norma Estrada publicó este lunes en Facebook un video en el que pregunta a una funcionaria en Cuba cuánto vale el dólar, y acompaña la grabación con una reflexión que resume la devastadora realidad económica de la isla, cuando expone que "un asalariado gana 5 dólares al mes y un doctor 30".
En el video, la funcionaria —que pide no ser grabada— le responde que un dólar equivale a 465 pesos cubanos, y que por 100 dólares recibiría 46,560 pesos, todo a cambio en el aeropuerto.
La tasa ofrecida resulta inferior a la del mercado informal, que según el monitoreo independiente del medio independiente elToque alcanzó un récord histórico de 525 pesos el pasado domingo y bajó levemente a 523 pesos este lunes.
Decenas de cubanos reaccionaron en los comentarios señalando la diferencia. "Fuera del aeropuerto puedes hacer el dólar a 515 pesos cubanos", escribió una usuaria. "En la calle un dólar está a 530 pesos", apuntó otro internauta.
La cifra de 30 dólares mensuales para un médico que menciona Estrada también fue cuestionada por un profesional cubano. "Como médico nunca llegué a ganar 30 USD, máximo 9 USD al cambio actual informal, unos 4,700 pesos", escribió un galeno en los comentarios.
Los datos respaldan ese testimonio. Un médico recién graduado en Cuba percibe un salario base de 5,060 pesos, equivalente a unos 10 dólares al cambio informal. Con especialidad y guardias puede llegar a 6,200 pesos, cerca de 12 dólares. El salario mínimo ronda los 2,000 pesos, unos cuatro dólares.
El contraste con el costo de vida es brutal. El costo mínimo por persona supera los 50,000 pesos mensuales, más de siete veces el salario promedio estatal de 6,830 pesos registrado en noviembre de 2025. La gasolina en La Habana llegó a 4,000 pesos por litro en marzo, y un paquete de pollo costaba 4,850 pesos.
"Ustedes en México son reyes, aquí en Cuba hay que arañar para comerte un plato de comida", resumió un cubano en los comentarios. Otro añadió: "Súmale que prácticamente no tenemos electricidad ni agua".
La propia Estrada respondió con empatía: "Nosotros aquí en México vivimos muy bien en comparación de Cuba".
El video acumuló más de 150,000 visualizaciones en pocas horas, y se suma a una serie de testimonios de visitantes extranjeros que han documentado el impacto económico de la isla en 2026. Modelos de pronóstico de elToque estiman que el dólar podría alcanzar los 533 pesos para finales de abril, con rangos de entre 503 y 590 pesos.
Preguntas frecuentes sobre la economía y el salario en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el salario promedio de un médico en Cuba?
El salario promedio de un médico recién graduado en Cuba es de aproximadamente 5,060 pesos cubanos mensuales, lo que equivale a unos 10 dólares al cambio informal. Sin embargo, este salario puede aumentar ligeramente con especialidades y guardias médicas, alcanzando unos 6,200 pesos o cerca de 12 dólares.
¿Cómo se compara el salario de los trabajadores cubanos con el costo de vida en la isla?
El salario promedio en Cuba es de aproximadamente 6,830 pesos cubanos, lo que equivale a unos 13 dólares al cambio informal. Este ingreso es insuficiente para cubrir el costo de vida en la isla, que supera los 50,000 pesos mensuales por persona, según cálculos de economistas. Esto representa una gran brecha entre los ingresos y los gastos básicos necesarios para sobrevivir.
¿Cuál es la tasa de cambio actual del dólar en Cuba?
La tasa de cambio del dólar en Cuba varía entre el mercado oficial y el informal. Actualmente, el dólar se cotiza alrededor de 523 pesos cubanos en el mercado informal, mientras que la tasa oficial es ligeramente inferior. Esta diferencia refleja la distorsión económica en la isla.
¿Cómo afecta la inflación a los precios en Cuba?
La inflación ha provocado un aumento significativo en los precios de bienes y servicios en Cuba. Productos básicos como alimentos, medicinas y combustibles han visto incrementos considerables, dejando a muchos cubanos sin capacidad económica para cubrir sus necesidades básicas. La devaluación del peso cubano y la falta de control gubernamental sobre los precios han exacerbado esta situación.
¿Qué estrategias utilizan los cubanos para sobrevivir económicamente?
Para enfrentar la crisis económica, muchos cubanos recurren a trabajos adicionales en el sector privado o buscan remesas de familiares en el extranjero. La economía informal también juega un papel crucial en la supervivencia diaria, ya que ofrece acceso a productos y servicios que no están disponibles o son inasequibles a través de canales oficiales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.