"Un asalariado gana 5 dólares al mes y un médico 30": Los cálculos de una mexicana al cambiar dólares en Cuba

Una turista mexicana identificada como Norma Estrada publicó este lunes en Facebook un video en el que pregunta a una funcionaria en Cuba cuánto vale el dólar, y acompaña la grabación con una reflexión que resume la devastadora realidad económica de la isla, cuando expone que "un asalariado gana 5 dólares al mes y un doctor 30".

En el video, la funcionaria —que pide no ser grabada— le responde que un dólar equivale a 465 pesos cubanos, y que por 100 dólares recibiría 46,560 pesos, todo a cambio en el aeropuerto.

La tasa ofrecida resulta inferior a la del mercado informal, que según el monitoreo independiente del medio independiente elToque alcanzó un récord histórico de 525 pesos el pasado domingo y bajó levemente a 523 pesos este lunes.

Decenas de cubanos reaccionaron en los comentarios señalando la diferencia. "Fuera del aeropuerto puedes hacer el dólar a 515 pesos cubanos", escribió una usuaria. "En la calle un dólar está a 530 pesos", apuntó otro internauta.

La cifra de 30 dólares mensuales para un médico que menciona Estrada también fue cuestionada por un profesional cubano. "Como médico nunca llegué a ganar 30 USD, máximo 9 USD al cambio actual informal, unos 4,700 pesos", escribió un galeno en los comentarios.

Los datos respaldan ese testimonio. Un médico recién graduado en Cuba percibe un salario base de 5,060 pesos, equivalente a unos 10 dólares al cambio informal. Con especialidad y guardias puede llegar a 6,200 pesos, cerca de 12 dólares. El salario mínimo ronda los 2,000 pesos, unos cuatro dólares.

El contraste con el costo de vida es brutal. El costo mínimo por persona supera los 50,000 pesos mensuales, más de siete veces el salario promedio estatal de 6,830 pesos registrado en noviembre de 2025. La gasolina en La Habana llegó a 4,000 pesos por litro en marzo, y un paquete de pollo costaba 4,850 pesos.

"Ustedes en México son reyes, aquí en Cuba hay que arañar para comerte un plato de comida", resumió un cubano en los comentarios. Otro añadió: "Súmale que prácticamente no tenemos electricidad ni agua".

La propia Estrada respondió con empatía: "Nosotros aquí en México vivimos muy bien en comparación de Cuba".

El video acumuló más de 150,000 visualizaciones en pocas horas, y se suma a una serie de testimonios de visitantes extranjeros que han documentado el impacto económico de la isla en 2026. Modelos de pronóstico de elToque estiman que el dólar podría alcanzar los 533 pesos para finales de abril, con rangos de entre 503 y 590 pesos.