¿Se puede sobrevivir con 100 dólares al mes en Cuba? Una médica lo documentó y la respuesta es devastadora

Una médica cubana decidió responder con hechos a una pregunta que muchos se hacen dentro y fuera de la isla: cuánto rinden realmente 100 dólares al mes.
Para ello, documentó en redes sociales sus gastos cotidianos en alimentos y productos esenciales, para ella, su esposo y sus dos hijos, dejando en evidencia la presión económica que enfrentan las familias.
En el primer video, parte de una tasa de cambio de 515 pesos cubanos por dólar en el mercado informal y realiza una compra inicial de alimentos básicos.
El resultado es contundente: 39.300 pesos en pollo, carne de cerdo, picadillo, arroz, huevos, queso, leche, embutidos y algunas frutas y vegetales.
Aun así, reconoce que esa cantidad no alcanza para cubrir todo el mes y que faltan otros productos imprescindibles.
Con el paso de los días, el dinero comienza a reducirse rápidamente.
En el segundo video explica que vive con su esposo y dos hijos, uno de ellos un bebé, y que no recibe remesas.
En apenas tres días, tras comprar pan, productos para las meriendas escolares y algunos alimentos adicionales, gasta otros 4.460 pesos, lo que evidencia lo acelerado del consumo en un contexto inflacionario.
La situación se vuelve más crítica en la última parte del experimento.
En el tercer video muestra cómo el resto del dinero se consume en menos de una semana al adquirir granos, pastas, embutidos, vegetales y un medicamento necesario para su hija.
Al final, solo le quedan 55 pesos.
Su conclusión es clara: 100 dólares desaparecen en pocos días sin cubrir necesidades básicas durante todo el mes.
El testimonio refleja una realidad extendida en Cuba, donde los ingresos resultan insuficientes frente al alza constante de los precios y donde cubrir la alimentación y otros gastos esenciales se convierte en un desafío diario.
Preguntas Frecuentes sobre la Realidad Económica y Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Es posible sobrevivir con 100 dólares al mes en Cuba?
No, no es posible sobrevivir con 100 dólares al mes en Cuba según el testimonio de una médica cubana que documentó sus gastos mensuales en alimentos y productos esenciales. Este dinero se agota rápidamente sin cubrir todas las necesidades básicas, reflejando la presión económica que enfrenta la población.
¿Cómo afecta la inflación a la vida cotidiana en Cuba?
La inflación en Cuba afecta gravemente el poder adquisitivo de la población, haciendo que los precios de los alimentos y productos básicos sean inalcanzables para la mayoría. Esto obliga a muchos cubanos a buscar alternativas en el mercado privado, donde los precios son aún más altos.
¿Cuál es el salario promedio en Cuba y cómo se compara con el costo de vida?
El salario promedio en Cuba es de aproximadamente 6,830 pesos cubanos, lo que equivale a unos 13 dólares al cambio informal. Este monto es insuficiente frente al costo de vida, que supera los 50,000 pesos mensuales, dejando a muchas familias en una situación de precariedad económica.
¿Qué papel juegan las remesas en la economía de los cubanos?
Las remesas son fundamentales para la economía de muchas familias cubanas, permitiéndoles acceder a productos básicos que el salario local no puede cubrir. La dependencia de ayuda externa se ha incrementado debido a la inflación y la devaluación del peso cubano.
¿Cuál es la situación del mercado de alimentos en Cuba?
El mercado de alimentos en Cuba está abastecido, pero los precios son inalcanzables para la mayoría de la población. Aunque hay disponibilidad de productos en los mercados privados, el acceso real está limitado por los bajos salarios y la alta inflación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.