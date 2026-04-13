¿Se puede sobrevivir con 100 dólares al mes en Cuba? Una médica lo documentó y la respuesta es devastadora

Una médica cubana decidió responder con hechos a una pregunta que muchos se hacen dentro y fuera de la isla: cuánto rinden realmente 100 dólares al mes.

Para ello, documentó en redes sociales sus gastos cotidianos en alimentos y productos esenciales, para ella, su esposo y sus dos hijos, dejando en evidencia la presión económica que enfrentan las familias.

En el primer video, parte de una tasa de cambio de 515 pesos cubanos por dólar en el mercado informal y realiza una compra inicial de alimentos básicos.

El resultado es contundente: 39.300 pesos en pollo, carne de cerdo, picadillo, arroz, huevos, queso, leche, embutidos y algunas frutas y vegetales.

Aun así, reconoce que esa cantidad no alcanza para cubrir todo el mes y que faltan otros productos imprescindibles.

Con el paso de los días, el dinero comienza a reducirse rápidamente.

En el segundo video explica que vive con su esposo y dos hijos, uno de ellos un bebé, y que no recibe remesas.

En apenas tres días, tras comprar pan, productos para las meriendas escolares y algunos alimentos adicionales, gasta otros 4.460 pesos, lo que evidencia lo acelerado del consumo en un contexto inflacionario.

La situación se vuelve más crítica en la última parte del experimento.

En el tercer video muestra cómo el resto del dinero se consume en menos de una semana al adquirir granos, pastas, embutidos, vegetales y un medicamento necesario para su hija.

Al final, solo le quedan 55 pesos.

Su conclusión es clara: 100 dólares desaparecen en pocos días sin cubrir necesidades básicas durante todo el mes.

El testimonio refleja una realidad extendida en Cuba, donde los ingresos resultan insuficientes frente al alza constante de los precios y donde cubrir la alimentación y otros gastos esenciales se convierte en un desafío diario.