El dólar y el euro frenan su escalada tras días de récord en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba registra este lunes un leve retroceso en el precio de las principales monedas extranjeras, tras varios días consecutivos de subidas que llevaron al dólar y al euro a marcar nuevos máximos históricos.

Según el monitoreo del medio independiente elTOQUE, el dólar estadounidense (USD) se cotiza hoy en 523 pesos cubanos (CUP), lo que supone una caída de 2 pesos respecto a la jornada anterior, cuando alcanzó los 525 CUP.

Tasa de cambio informal en Cuba Lunes, 13 Abril, 2026 - 07:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 523 CUP

Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 590 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 390 CUP

El euro (EUR) también experimenta una corrección y baja hasta los 590 CUP, dos pesos por debajo de su último valor, tras haber tocado los 592 CUP el domingo. A pesar de este descenso, la moneda europea se mantiene en niveles muy elevados dentro del mercado informal.

Por su parte, la Moneda Libremente Convertible (MLC) desciende hasta los 390 CUP, confirmando su comportamiento más volátil y su vinculación directa con el consumo interno y la disponibilidad de productos en tiendas estatales.

Evolución de la tasa de cambio

Este movimiento marca una pausa tras varios días de subidas sostenidas. Entre el 7 y el 12 de abril, el dólar pasó de 520 a 525 CUP, mientras el euro escaló de 585 a 592 CUP, en una tendencia alcista que reflejaba la presión acumulada en el mercado.

La corrección actual no altera el escenario general. El mercado informal continúa operando en una meseta alta, donde las divisas se mantienen en niveles récord pese a ajustes puntuales a la baja.

Factores como la reciente emisión de billetes de 2.000 y 5.000 pesos por parte del Banco Central de Cuba, la inflación persistente y la escasez de divisas siguen alimentando la desconfianza en el peso cubano.

En paralelo, la tasa “flotante” oficial permanece rezagada frente al mercado informal, lo que refuerza la percepción de que el valor real de la moneda nacional se sigue definiendo fuera del sistema estatal.