ICE detiene a doctora venezolana y a su hija en aeropuerto de Texas rumbo a cita de asilo

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Patrulla Fronteriza detuvieron el pasado sábado a la doctora venezolana Rubeliz Bolívar y a su hija de cinco años, ciudadana estadounidense, en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando ambas intentaban abordar un vuelo rumbo a California para presentarse a una cita de inmigración por el caso de asilo pendiente de la médica.

Según relató la familia a Telemundo 51, cuando Bolívar mostró sus documentos a los agentes y explicó el motivo del viaje, los oficiales le respondieron que ella era venezolana y que eso "no importaba".

Madre e hija fueron trasladadas a un centro de detención en McAllen. Tras aproximadamente 16 horas, la niña fue liberada y entregada a sus abuelos. Bolívar fue posteriormente transferida al Centro de Detención del Valle de ICE.

Su esposo, Milenko Faría, quien esperaba el reencuentro familiar en California, describió la experiencia de su hija como devastadora. Una niña de cinco años no debería estar pasando por esto. Ella debía estar pensando en divertirse, en jugar, en ser feliz como siempre lo ha sido", declaró este lunes a Noticias Telemundo.

Faría también habló sobre el estado de su esposa: "Ayer me llamó que la transfirieron al Centro de Detención del Valle de ICE. Me ha dicho que el trato ha sido bien. Se ha mantenido fuerte. Ella es una mujer fuerte y es un roble. Pero sí, escucho en su voz, detrás de eso, que ella no está bien".

Bolívar lleva casi diez años en Estados Unidos y trabajaba como médica de emergencias en el sistema de salud del sur de Texas, una zona designada oficialmente por el gobierno federal como área con déficit de profesionales de salud. La familia afirma que contaba con un permiso de trabajo vigente hasta 2030 y una solicitud de residencia pendiente a través del proceso migratorio vinculado al empleo de su esposo.

Una abogada ajena al caso advirtió que los agentes "están siguiendo las reglas del juego nuevo" que dicen que no van a expedirle ninguna visa aunque vaya a su entrevista de asilo.

El arresto de Bolívar es el segundo de este tipo en menos de una semana en el sur de Texas. El 6 de abril, el médico venezolano Ezequiel Véliz fue detenido en un punto de control fronterizo en el condado de Kenedy mientras viajaba hacia Houston con su esposo, ciudadano estadounidense. Véliz trabajaba en UT Health Rio Grande Valley y tenía en trámite una visa solicitada por su empleador, pero su estatus migratorio había vencido durante la espera.

La hermana de Bolívar resumió el impacto de la detención: "Es como una incertidumbre. No sabes en qué momento te puede pasar y es algo que preocupa mucho y que destruye una familia, que destruye sueños, que destruye un trabajo que ha sido tan difícil".

Según el director de la organización Médicos Unidos Venezuela, hay más de 2,000 médicos venezolanos en Estados Unidos y un 90% de ellos tienen un estatus migratorio pendiente, lo que los expone a situaciones similares en el contexto de la política migratoria de la administración Trump, informó El País.