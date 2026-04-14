Arrestan a mujer en el sur de Florida tras robar Food Stamps a 200 personas: ¿Cómo lo hizo?

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Tamica Brown, de 43 años y residente de Pembroke Pines, en el condado de Broward, fue arrestada el 7 de abril acusada de robar más de $120,000 en beneficios del programa de asistencia nutricional SNAP a aproximadamente 200 personas durante ocho meses, en uno de los esquemas de fraude con tarjetas EBT más extensos registrados recientemente en el sur de Florida.

la investigación comenzó el 20 de julio de 2025, cuando una víctima reportó el uso fraudulento de su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) en el Walmart ubicado en 4700 S. Flamingo Road, en Cooper City.

A partir de esa denuncia, el Distrito de Cooper City de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO) inició una pesquisa de ocho meses que derivó en la identificación de cerca de 200 víctimas y pérdidas combinadas superiores a $120,000, aunque algunos reportes de medios locales mencionan cifras de hasta $300,000.

Según las autoridades, Brown operó un esquema de fraude organizado en el que obtuvo ilegalmente números de tarjetas EBT, los PIN asociados y los saldos de cuentas de beneficiarios del programa SNAP de múltiples fuentes.

Los datos robados eran transmitidos electrónicamente a Brown a través de teléfonos por al menos dos hombres que trabajaban con ella y que permanecen prófugos, según indicaron los fiscales.

Una vez en posesión de la información, Brown usaba los números y PIN para realizar compras no autorizadas de artículos de alta demanda: bebidas energéticas como Red Bull, Celsius y Monster, bebidas deportivas como Gatorade y sodas.

Los productos adquiridos con los beneficios robados eran luego revendidos a tiendas de esquina y tiendas de conveniencia, lo que le permitía convertir los fondos gubernamentales en efectivo.

Las víctimas descubrían el fraude de la peor manera posible: cuando intentaban pagar sus alimentos en el supermercado y su tarjeta era rechazada porque los fondos ya habían sido vaciados, según el comunicado oficial del BSO.

Este tipo de fraude afecta de manera desproporcionada a comunidades hispanas y a los sectores más vulnerables de la población.

Entre los afectados se encuentran algunos de los residentes más vulnerables del sur de Florida: una madre soltera con tres hijos que se quedó sin dinero para comprar comida, y Angela Liriano, una mujer de 95 años que quedó sin acceso a sus beneficios nutricionales.

Liriano relató que descubrió el fraude cuando su tarjeta fue rechazada en el supermercado y que el proceso para recuperar sus beneficios le tomó aproximadamente un mes, con papeleo y múltiples llamadas telefónicas.

A nivel nacional, el gobierno federal reemplazó $323 millones en beneficios SNAP robados en años recientes, lo que refleja la magnitud del problema en todo el país.