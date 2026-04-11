Denuncian robos de breakers en La Habana: La policía no aparece y la Unión Eléctrica conecta la luz sin protección

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Una denuncia pública en Facebook alerta sobre una ola de robos de interruptores eléctricos en edificios residenciales de La Habana que dejan a decenas de familias muchas veces entre la ausencia del servicio y su reconexión con graves riesgos.

La activista Lara Crofs, quien dio la voz de alerta, describió lo ocurrido en el edificio donde vive una amiga: "Durante el apagón, ladrones entraron y se llevaron todos los breakers de los apartamentos. La policía nunca apareció. La Unión Eléctrica, como única solución, colocó la electricidad directa porque 'no tienen piezas para reponer'".

"Así, sin protección ni respeto, dejaron a decenas de familias expuestas al peligro de accidentes eléctricos. Esto es el colmo de la decadencia, un Estado que abandona completamente a su pueblo a su suerte, mientras los ciudadanos se convierten en presa de otros ciudadanos", escribió Crofs.

La denuncia desató una avalancha de comentarios de cubanos de distintas provincias que confirman que el fenómeno —parte de un aumento general de la delicuencia— es nacional y sistemático. Desde Centro Habana, Cienfuegos, Santa Clara, Camagüey y Holguín, entre otros sitios, los testimonios se repiten con variaciones que revelan la magnitud del problema.

"En mi edificio se llevaron seis, todo eso lo propicia los apagones asquerosos esos, y cuando vas a poner una reja te cuesta un ojo de la cara", escribió un cibernauta. En un sector de Camagüey, los vecinos trasladaron los breakers al interior de los apartamentos para protegerlos, pero los ladrones respondieron robando los cables de los aires acondicionados: "Al menos cogieron a dos de los malhechores", relató otro usuario.

En San Miguel del Padrón, la audacia de los delincuentes alcanzó otro nivel: "Dicen que vienen en un camión, amarran con una cadena la reja y tiran de ella con el camión andando", describió un forista refiriéndose al robo de las barandas metálicas de la oficina de Seguridad Social del municipio. Mientras, en Holguín, los robos no se limitan a los breakers: "También el cable que va de las casas al poste", advirtió otro residente.

La impunidad se sostiene, en parte, por el colapso de las propias fuerzas del orden. El 20% de los efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria abandonaron el cuerpo en el último año por bajos salarios y falta de recursos, según reportes de 2025 y 2026. Los apagones de 2026, con déficits de hasta de más 2000 megavatios y cortes de hasta 30 horas, crean, asimismo, las condiciones perfectas para este tipo de delitos: oscuridad total y ausencia policial.

El fenómeno se inscribe en una espiral de violencia documentada. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en Cuba en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024, con los robos liderando la estadística con 1,536 casos, un incremento del 479% desde 2023. Los dirigentes cubanos parecen no darse cuenta de estas cifras.

Entre los cientos de comentarios que generó el post de Lara Crofs, estuvo el de vecinos reportan que la Unión Eléctrica lleva más de dos años sin reponer breakers robados en algunos edificios, obligando a los propios residentes a asumir los costos y la gestión. "La empresa eléctrica jamás repone los breakers, nosotros mismos teníamos que encargarnos del asunto", se dolió un cibernauta.

Otras dos opiniones sintetizaron el estado de ánimo general: "Un país disfuncional y anárquico", dijo alguien; otro remató: "Cuba es un barco a la deriva".