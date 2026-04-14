Cinco cubanos detenidos en Texas por robo y sacrificio de 70 reses: Así operaba la red

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Cinco hombres de origen cubano fueron arrestados en el condado de Williamson, Texas, tras una extensa investigación que destapó una operación organizada de robo y sacrificio ilegal de ganado que se extendió durante meses y dejó pérdidas significativas a productores locales.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado en un comunicado oficial, los detenidos son Ramon Martínez Miranda (50 años), Miguel Martínez Mons (58), Orleydis Martin Reyes (42), Yasmani Galis-Hernandez (34) y Reidel Martínez (41).

Los cinco cubanos detenidos (Facebook)

Los arrestados permanecen bajo custodia acusados de robo de ganado valorado entre 30,000 y 150,000 dólares, un delito grave de tercer grado bajo la ley estatal.

El inicio: Una parada de tráfico que destapó la red

La investigación comenzó el 3 de diciembre de 2025, cuando agentes del Departamento de Policía de Florence detuvieron una camioneta que remolcaba un tráiler con luces defectuosas.

Lo que parecía una infracción menor terminó revelando un caso mucho mayor.

Dentro del remolque, los oficiales encontraron tres reses muertas “junto con pruebas que indican que los animales habían sido sacrificados recientemente”.

A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una investigación más profunda que conduciría al desmantelamiento de toda la red.

Un esquema organizado y sostenido en el tiempo

Las pesquisas, lideradas por la Oficina del Sheriff del condado de Williamson (WCSO), permitieron establecer que el ganado había sido robado de la empresa Capitol Land & Livestock, en Schwertner, Texas.

Con el avance de la investigación, los detectives concluyeron que los cinco sospechosos formaban parte de un esquema estructurado que operó durante varios meses y que logró robar y sacrificar aproximadamente 70 cabezas de ganado.

Entre las evidencias recopiladas se incluyen pruebas físicas, declaraciones de testigos, análisis forense digital y datos de geolocalización de teléfonos móviles que situaban a los acusados en las zonas donde ocurrieron los robos.

Así operaban: Cercas cortadas, sacrificio y venta

El modus operandi del grupo quedó claramente definido durante la investigación.

Según las autoridades, los sospechosos actuaban de manera coordinada:

-Identificaban ranchos con ganado vulnerable.

-Cortaban sistemáticamente las cercas de los pastizales para acceder a los animales.

-Robaban las reses durante la noche.

-Las sacrificaban poco después utilizando herramientas especializadas.

-Documentaban parte de la actividad en teléfonos móviles.

Los investigadores hallaron “munición, herramientas utilizadas en el procesamiento de animales, y documentación fotográfica del ganado robado y sacrificado encontrado en el teléfono móvil de un sospechoso”.

Además, los registros digitales y los datos de ubicación reforzaron la hipótesis de que se trataba de una operación organizada y no de hechos aislados.

El presunto líder y la pista clave

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, Reidel Martínez -quien conducía el vehículo detenido inicialmente- habría intentado justificar la procedencia de los animales alegando que los compró por 800 dólares cada uno en la ciudad de Temple.

Sin embargo, los investigadores lo identificaron posteriormente como el presunto cabecilla de la red, lo que llevó a la detención del resto de los implicados.

El caso ha generado preocupación entre los ganaderos de la zona. Jim Schwertner, propietario de los terrenos afectados, explicó que durante meses notaron irregularidades en su inventario.

“Sí, fue algo insólito. Sabíamos que nos faltaba ganado, pero no podíamos averiguar por qué”, dijo en declaraciones recogidas por la prensa local.

El impacto económico ha sido considerable.

Según Schwertner, cada res puede alcanzar un valor cercano a los 2.000 dólares. “Es un asunto serio”, afirmó, subrayando que el robo de ganado es un delito históricamente castigado con dureza en Texas.

Las autoridades también advierten que este tipo de delitos suele aumentar cuando suben los precios de la carne, ya que el producto robado puede terminar en el mercado negro.

El desmantelamiento de la red fue posible gracias a la colaboración entre múltiples agencias, entre ellas el Departamento de Policía de Florence, la Asociación de Ganaderos de Texas y del Suroeste y guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

El sheriff del condado, Matt Lindemann, destacó el trabajo coordinado en el caso:

“Este caso pone de relieve la dedicación de nuestros investigadores y la fuerte colaboración entre los organismos para combatir la delincuencia agrícola organizada. El robo de ganado tiene un impacto financiero significativo en nuestra comunidad agrícola, y seguimos comprometidos a hacer responsables a los delincuentes”.

Investigación abierta

A pesar de los arrestos, las autoridades consideran que la investigación aún no ha concluido, y no descartan la existencia de más implicados o ramificaciones de la red.

Por ello, han solicitado la colaboración del público e instan a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la Oficina del Sheriff del condado de Williamson.

Quienes dispongan de alguna información pueden comunicarse con el (512) 943-1300 o a la línea no urgente (512) 864-8282.