Familia demanda a distribuidor de bebida energizante en EE.UU. tras la muerte de su hija de 17 años

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La familia de Larissa Rodríguez, una joven de 17 años de Weslaco, Texas, presentó el pasado jueves una demanda por muerte injusta contra Glazer's Beer and Beverage, el distribuidor de la bebida energética Alani Nu, tras el fallecimiento de la adolescente en octubre de 2025 a causa de un evento cardíaco fatal, reportó Telemundo.

Larissa cursaba su último año de preparatoria en Weslaco, donde era porrista y presidenta del consejo estudiantil. Soñaba con estudiar Derecho en la Universidad de Texas y le faltaban apenas dos meses para cumplir 18 años cuando murió.

El examinador médico del condado de Hidalgo determinó que la causa de muerte fue cardiomiopatía provocada por el consumo excesivo de cafeína. La autopsia reveló que el corazón de la joven estaba agrandado y que tenía exceso de cafeína en su sistema.

El abogado de la familia, Benny Agosto Jr., explicó que los resultados forenses tomaron a todos por sorpresa: "La demanda sale porque hemos encontrado que no tenía problemas del corazón y el informe del forense les tomó por sorpresa. Lo único que entonces se encontró fue que el corazón estaba grande, cardiomegalia, que es que el corazón se ha hinchado, y exceso de cafeína en su sistema."

Según la demanda, Larissa consumía con frecuencia la bebida Alani Nu durante el último año de su vida y compró una o más latas en una tienda H-E-B del condado de Hidalgo días antes de su muerte.

La bebida era tan popular en su círculo que un compañero usó una lata para invitarla al baile de bienvenida con el mensaje: "Espero que tengas la energía para ir al baile de bienvenida conmigo."

Cada lata de Alani Nu de 12 onzas contiene 200 mg de cafeína, el doble del límite diario recomendado de 100 mg para adolescentes de 12 a 17 años según la Academia Americana de Pediatría.

Según ABC, la demanda alega que las etiquetas del producto solo indicaban en letra pequeña que no era recomendado para menores, sin especificar un límite máximo de consumo diario ni no advertir sobre los efectos de combinar los estimulantes que contiene: cafeína, guaraná y ginseng.

La madre de Larissa lo expresó con claridad: "La botella dice no es recomendado, pero no dice no puedes tomar. Dice niños. Mi hija tiene 17 años. Dos meses de cumplir 18."

La demanda también acusa a Glazer's de un mercadeo "centrado en el bienestar" que promovió el consumo excesivo entre jóvenes.

Un médico consultado por Telemundo advirtió sobre los riesgos de estas bebidas: "Muchos de estos contenidos de bebidas energéticas tienen cuatro o cinco cafés en una misma toma y no los tomamos de un solo golpe."

Glazer's Beer and Beverage declaró que lamentaba la muerte de la joven pero que no podía comentar por el litigio en curso.

El caso se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación de estas bebidas en Estados Unidos, donde la Administración de Alimentos y Medicamentos no tiene normas específicas que limiten los niveles de cafeína en bebidas energéticas.

Las visitas a urgencias de adolescentes por efectos adversos de la cafeína se duplicaron en el país entre 2017 y 2023, y las llamadas a centros de control de envenenamiento por cafeína en menores de 20 años aumentaron más del 20% en 2023.

Existen precedentes similares: en 2012, la familia de Alex Morris, un joven de 19 años de California que consumía dos latas de Monster Energy al día, lo demandó tras su muerte por paro cardíaco; y una familia de Maryland hizo lo mismo tras la muerte de su hija de 14 años por la misma causa.

La madre de Larissa espera que la demanda sirva de advertencia: "Si este puede ayudar a familias saber que este sí es un daño, sino que es algo ya poderoso. Mi hija está ayudando y honrar a la joven que soñaba con ser abogada."