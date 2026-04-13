Crisis en restaurantes: Política migratoria de Trump afecta contratación de ayudantes de cocina

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Los restaurantes de Estados Unidos enfrentan una crisis sin precedentes para cubrir puestos de cocina: las solicitudes de empleo para ayudantes de cocina cayeron un 54% en 2025, según cifras de la Asociación Nacional de Restaurantes reportadas este lunes por Noticias Telemundo.

La caída responde a dos factores combinados: el clima de miedo generado por las redadas del ICE entre la comunidad inmigrante, y el escaso interés de los adolescentes estadounidenses en empleos físicamente agotadores y con salarios bajos.

La dependencia del sector en mano de obra inmigrante es estructural. Según datos del Censo de Estados Unidos, uno de cada cinco trabajadores en restaurantes es inmigrante, y ocupan de manera desproporcionada los puestos de cocina: cocineros, preparadores de alimentos y lavaplatos.

El salario promedio de un lavaplatos ronda los 16 dólares la hora, una cifra que compite en desventaja con otros sectores. Un dependiente de tienda puede ganar más con menor esfuerzo físico, lo que desincentiva a los trabajadores nativos a ocupar estas posiciones.

Los directivos de grandes cadenas han reconocido públicamente el problema. Chris Tomasso, director ejecutivo de First Watch, describió el puesto de lavaplatos como "una posición difícil y una posición crítica".

Rick Cardenas, director ejecutivo de Darden Restaurants, identificó la contratación de lavaplatos como su principal desafío operativo.

El impacto se siente en negocios concretos. Una dueña de restaurante en Pittsburgh vio sus ventas desplomarse de 30,000 a 20,000 dólares mensuales tras la partida de su lavaplatos, mientras su personal restante temía ir a trabajar incluso contando con permisos válidos.

En Nueva York, cerca de 4,800 trabajadores de restaurantes abandonaron la ciudad desde marzo de 2025 debido al miedo a las redadas.

En el sector de hospitalidad en general desaparecieron casi 98,000 empleos entre finales de 2024 y 2025.

El restaurante La Habana Vieja en Springfield cerró en mayo de 2025 después de que sus empleados cubanos perdieran sus permisos de trabajo, un caso que ilustra cómo la política migratoria golpea directamente a la comunidad cubana en Estados Unidos.

En julio de 2025, 17 trabajadores migrantes y un gerente fueron detenidos en restaurantes de Texas durante operativos del ICE.

Ante la presión de sectores económicos clave, la administración Trump ordenó brevemente suspender los arrestos en restaurantes, granjas y hoteles el 14 de junio de 2025, pero revirtió la medida apenas tres días después.

Rebeca Shi, directora ejecutiva de la Coalición Empresarial Estadounidense de Inmigración, advirtió que "los trabajadores esenciales han desaparecido, y estamos viendo una desaceleración del 50% en nuestras operaciones. Los inmigrantes están paralizados por el miedo y prefieren quedarse en casa".

La rotación en puestos de cocina promedia un 43%, contribuyendo a una rotación general de la industria del 75% en 2025, según datos de Homebase.

La combinación de represión migratoria y falta de relevo nativo amenaza con agravar aún más la escasez de personal en un sector que ya venía debilitado desde la pandemia.