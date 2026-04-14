¡Sorpresa! Celia Cruz ingresa en el Salón de la Fama del Rock & Roll: Mira en qué categoría

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La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, una lista que incluye también a Phil Collins, Billy Idol e Iron Maiden.

Su inconfundible “¡Azúcar!” se abre así paso hasta la institución, que la distinguirá de manera honorífica en la categoría de "Influencia Temprana".

Este reconocimiento destaca a artistas cuya música y estilo han influido de forma directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical.

La llamada Guarachera de Cuba se convierte así en la primera artista cubana en ingresar a esta institución, reconocida mundialmente como el máximo honor de la música popular.

El Salón de la Fama describió a Cruz en su sitio web oficial con estas palabras: "Cruz fue pionera del pop latino del siglo XX y más allá con sus aportes al estilo de guaracha afrocubana, así como con la creación y popularización de la salsa. Con su potente voz y su imagen vibrante, Cruz fue la voz del amor y la libertad tras la revolución cubana y durante el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos".

La institución también destacó que "Cruz vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas latinas más vendidas hasta la fecha" y que "con clásicos como 'Quimbara', 'La vida es un carnaval' y 'La negra tiene tumbao', Cruz reina como la indiscutible reina de la salsa".

La categoría de Influencia Musical reconoce a artistas cuyo estilo y trayectoria influyeron directamente en el desarrollo y evolución del rock & roll y la música de impacto cultural.

Cruz comparte esta categoría este año con Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

Nacida Celia Caridad Cruz Alfonso en La Habana el 21 de octubre de 1925, fue una de catorce hijos y encontró su voz cantando nanas a sus hermanos menores.

Debutó profesionalmente con la Sonora Matancera en 1950 y permaneció como su vocalista principal durante 15 años, hasta que el triunfo de la Revolución Cubana la obligó a abandonar la isla en 1960.

El régimen de Fidel Castro la vetó y prohibió su música en Cuba, pero eso no impidió que Cruz construyera una carrera monumental en el exilio.

En 1974, el álbum Celia & Johnny junto a Johnny Pacheco de Fania Records y el sencillo "Quimbara" la catapultaron al estrellato internacional, dando inicio a casi tres décadas de giras y producciones cada vez más ambiciosas.

Otros artistas incluidos en Salón de la Fama en 2026

En total, el Salón de la Fama admitió a 18 artistas en 2026: ocho en la categoría de Intérprete —Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan—, cinco en Influencia Temprana, cuatro en Excelencia Musical y un ganador del Premio Ahmet Ertegun.

Este último fue para Ed Sullivan, mientras que Rick Rubin, Jimmy Miller, Arif Mardin y Linda Creed recibieron el reconocimiento de Excelencia Musical.

Una nota agridulce acompañó el anuncio: la cantante colombiana Shakira, nominada por primera vez este año, quedó fuera de los inductados.

El Salón de la Fama elige a sus miembros mediante votos emitidos por un panel internacional de más de 1,200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical, aunque los inductados en la categoría de Influencia Temprana son seleccionados por comités internos.

La inducción de Cruz se suma a una larga lista de reconocimientos póstumos: ganó tres Grammy y cuatro Latin Grammy en vida, recibió el Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación en 2016 y en 2024 se convirtió en la primera mujer afrolatina en aparecer en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos.

La ceremonia está programada para el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, y un especial televisivo se emitirá en diciembre en la cadena ABC y en la plataforma Disney+.