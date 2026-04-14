Cubanoamericana, exasesora de Trump, acusa a la izquierda de EE.UU. de legitimar la dictadura en Cuba

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Danielle Álvarez, estratega republicana cubanoamericana y ex asesora principal de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, exigió este martes a la izquierda estadounidense que deje de dar cobertura y legitimidad al régimen comunista de Cuba.
En un mensaje publicado en X, Álvarez fue directa: "La izquierda sigue dando cobertura a una dictadura. El régimen de Cuba encarcela disidentes, silencia a la prensa y aplasta la libertad".
Para respaldar su denuncia, compartió testimonios devastadores de su propia familia.
"Mi tío perdió 17 años en prisión por hablar. A mi tía la enviaron a Estados Unidos sola a los 12 años, separada de sus padres, con su infancia robada. Mi madre fue forzada a participar en un programa de trabajo tan brutal que destrozaba a los niños y les arrebataba la esperanza", escribió.
Y cerró con una expresión que funciona como acusación directa: "¡Y la izquierda todavía legitima esto!".
Álvarez es hija de inmigrantes cubanos radicados en Miami que huyeron del sistema político de la isla, una experiencia que ha descrito como una influencia determinante en su carrera.
Los testimonios que compartió aluden a prácticas documentadas del régimen: el encarcelamiento de disidentes, la separación forzada de familias y los programas de trabajo forzado como las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que entre 1965 y 1968 afectaron a unas 30,000 personas, y las Escuelas en el Campo, que desde 1966 enviaron obligatoriamente a niños y adolescentes a trabajar en la agricultura sin compensación.
El mensaje de Álvarez llega en un momento de máxima presión de la administración Trump contra La Habana, y tras declaraciones explícitas de funcionarios estadounidenses que señalan como objetivo el cambio de régimen.
Al mismo tiempo, organizaciones de izquierda como el Partido Comunista de Estados Unidos han continuado defendiendo públicamente al gobierno cubano, atribuyendo la crisis de la isla al embargo y oponiéndose a las sanciones.
Álvarez tiene una carrera política de alto perfil: fue Directora de Comunicaciones del Comité Nacional Republicano durante las elecciones de mitad de mandato de 2022 y Directora de Comunicaciones para la región del Golfo Sur en la campaña de reelección de Trump en 2020. Desde septiembre de 2025 es socia de Mercury Public Affairs, firma bipartidista de estrategia pública.
Es reconocida como experta en comunicación dirigida al electorado latino, especialmente en Florida, y ha sido una voz constante en los debates sobre el régimen cubano.
Preguntas frecuentes sobre la situación política en Cuba y el apoyo de Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Danielle Alvarez critica el apoyo de la izquierda estadounidense al régimen cubano?
Danielle Alvarez critica el apoyo de la izquierda estadounidense al régimen cubano porque considera que legitima un sistema que encarcela disidentes, silencia a la prensa y aplasta la libertad. Destaca que la izquierda en Estados Unidos sigue dando cobertura a una dictadura que viola los derechos humanos.
¿Qué medidas ha tomado la administración Trump contra el régimen cubano en 2026?
La administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra el régimen cubano desde enero de 2026 y ha declarado a Cuba como una amenaza extraordinaria. Estas medidas buscan aumentar la presión para un cambio de régimen en la isla.
¿Cuántos presos políticos hay en Cuba según Prisoners Defenders?
Según Prisoners Defenders, Cuba mantiene un récord histórico de 1,207 presos políticos a febrero de 2026, una cifra que supera el máximo anterior registrado en agosto de 2025.
¿Cuál es la situación económica actual de Cuba?
La economía cubana está en una situación crítica, con una caída acumulada del 23% desde 2019 y una contracción proyectada del PIB del 7,2% para 2026. La crisis se ha agravado por la falta de suministro de crudo venezolano, resultando en apagones de hasta 25 horas diarias.
¿Qué postura tiene el Partido Comunista de Estados Unidos respecto a Cuba?
El Partido Comunista de Estados Unidos defiende que Cuba pueda construir el socialismo sin las sanciones económicas impuestas por Washington. La organización considera que el embargo afecta directamente al pueblo cubano y apoya iniciativas para levantar las restricciones comerciales contra la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.