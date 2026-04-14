Cubanoamericana, exasesora de Trump, acusa a la izquierda de EE.UU. de legitimar la dictadura en Cuba

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Danielle Álvarez, estratega republicana cubanoamericana y ex asesora principal de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, exigió este martes a la izquierda estadounidense que deje de dar cobertura y legitimidad al régimen comunista de Cuba.

En un mensaje publicado en X, Álvarez fue directa: "La izquierda sigue dando cobertura a una dictadura. El régimen de Cuba encarcela disidentes, silencia a la prensa y aplasta la libertad".

Para respaldar su denuncia, compartió testimonios devastadores de su propia familia.

"Mi tío perdió 17 años en prisión por hablar. A mi tía la enviaron a Estados Unidos sola a los 12 años, separada de sus padres, con su infancia robada. Mi madre fue forzada a participar en un programa de trabajo tan brutal que destrozaba a los niños y les arrebataba la esperanza", escribió.

Y cerró con una expresión que funciona como acusación directa: "¡Y la izquierda todavía legitima esto!".

Álvarez es hija de inmigrantes cubanos radicados en Miami que huyeron del sistema político de la isla, una experiencia que ha descrito como una influencia determinante en su carrera.

Los testimonios que compartió aluden a prácticas documentadas del régimen: el encarcelamiento de disidentes, la separación forzada de familias y los programas de trabajo forzado como las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), que entre 1965 y 1968 afectaron a unas 30,000 personas, y las Escuelas en el Campo, que desde 1966 enviaron obligatoriamente a niños y adolescentes a trabajar en la agricultura sin compensación.

El mensaje de Álvarez llega en un momento de máxima presión de la administración Trump contra La Habana, y tras declaraciones explícitas de funcionarios estadounidenses que señalan como objetivo el cambio de régimen.

Al mismo tiempo, organizaciones de izquierda como el Partido Comunista de Estados Unidos han continuado defendiendo públicamente al gobierno cubano, atribuyendo la crisis de la isla al embargo y oponiéndose a las sanciones.

Álvarez tiene una carrera política de alto perfil: fue Directora de Comunicaciones del Comité Nacional Republicano durante las elecciones de mitad de mandato de 2022 y Directora de Comunicaciones para la región del Golfo Sur en la campaña de reelección de Trump en 2020. Desde septiembre de 2025 es socia de Mercury Public Affairs, firma bipartidista de estrategia pública.

Es reconocida como experta en comunicación dirigida al electorado latino, especialmente en Florida, y ha sido una voz constante en los debates sobre el régimen cubano.