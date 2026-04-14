Mariah Angeliq vivió este fin de semana uno de los momentos más grandes de su carrera al subirse como invitada sorpresa al escenario de Coachella junto a Karol G, la primera artista latina en encabezar el cartel del festival más icónico del mundo.
La joven, conocida como "La Princesa de Miami", compartió este martes en Instagram una serie de imágenes que resumen la noche, acompañadas de un mensaje que lo dice todo: desde el 305 con sueños gigantes to one of the biggest stages in the world.
Juntas interpretaron "El Makinon", el hit que lanzaron en 2021 y que se convirtió en un fenómeno viral, ganador del premio a Canción Viral del Año en los Latin AMAs 2022.
Mariah Angeliq —cuyo nombre real es Mariah Angelique Pérez— nació el 7 de agosto de 1999 en Miami, hija de padre cubano y madre puertorriqueña.
Creció en el 305, el código de área de Miami y corazón de la diáspora cubana en Estados Unidos, una ciudad que marcó su identidad tanto personal como artística.
Sus raíces cubanas no son solo parte de su historia familiar: en julio de 2021, durante las protestas del 11J, Mariah usó su plataforma para expresar apoyo al pueblo cubano y su preocupación por su abuela y familia en la isla.
En el escenario de Coachella, vestida con un elaborado conjunto dorado, la artista salió como sorpresa ante miles de personas que corearon cada verso de "El Makinon" junto a la Bichota.
La conexión entre ambas artistas va más allá de esa canción: en junio de 2025, Karol G volvió a contar con Mariah en su álbum Tropicoqueta, donde aparece en la pista "FKN Movie".
El show histórico de la colombiana también contó con la presencia de Becky G, Wisin y el músico Greg Gonzalez, pero la aparición de Mariah fue uno de los momentos más celebrados de la noche.
La reguetonera resumió la experiencia con una frase que no necesita traducción: "cantar 'el makinon' contigo, salir como sorpresa, y sentir ese amor del público… priceless. este momento es PA siEMPRE baby".
Desde que irrumpió en la escena urbana en 2018 con su primer sencillo y despegó con "Perreíto" en 2019, Mariah Angeliq ha construido paso a paso una carrera que la llevó, finalmente, al escenario más grande del mundo.
Preguntas frecuentes sobre Mariah Angeliq y su actuación en Coachella
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Mariah Angeliq y cuál es su conexión con Cuba?
Mariah Angeliq es una cantante de reguetón nacida en Miami, conocida como "La Princesa de Miami". Su padre es cubano y su madre puertorriqueña, lo que le otorga una rica herencia cultural que influye en su música. Durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, utilizó su plataforma para expresar su apoyo al pueblo cubano y su preocupación por su familia en la isla.
¿Cómo fue la participación de Mariah Angeliq en Coachella junto a Karol G?
Mariah Angeliq fue invitada sorpresa al escenario de Coachella por Karol G, donde interpretaron juntas el éxito "El Makinon". Su aparición fue uno de los momentos más celebrados de la noche, y fue recibida con entusiasmo por el público. Vestida con un conjunto dorado, su actuación fue parte de un espectáculo histórico en el que Karol G se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival.
¿Qué impacto tuvo la actuación de Karol G en Coachella 2026?
Karol G hizo historia en Coachella 2026 al ser la primera artista latina en liderar el cartel del festival. Su presentación incluyó una serie de invitados especiales, como Becky G, Wisin y Mariah Angeliq, además de presentar un homenaje a Gloria Estefan. El espectáculo fue una reivindicación del orgullo latino, incorporando elementos culturales y mensajes dirigidos a la comunidad latina.
¿Cuál es la relación profesional entre Mariah Angeliq y Karol G?
Mariah Angeliq y Karol G colaboraron por primera vez en la canción "El Makinon", lanzada en 2021. Además, Mariah participó en el álbum "Tropicoqueta" de Karol G en 2025, en la pista "FKN Movie". Su relación profesional ha sido fructífera y ha fortalecido la presencia de ambas en la escena musical latina.
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