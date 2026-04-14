Mariah Angeliq vivió este fin de semana uno de los momentos más grandes de su carrera al subirse como invitada sorpresa al escenario de Coachella junto a Karol G, la primera artista latina en encabezar el cartel del festival más icónico del mundo.

La joven, conocida como "La Princesa de Miami", compartió este martes en Instagram una serie de imágenes que resumen la noche, acompañadas de un mensaje que lo dice todo: desde el 305 con sueños gigantes to one of the biggest stages in the world.

Juntas interpretaron "El Makinon", el hit que lanzaron en 2021 y que se convirtió en un fenómeno viral, ganador del premio a Canción Viral del Año en los Latin AMAs 2022.

Mariah Angeliq —cuyo nombre real es Mariah Angelique Pérez— nació el 7 de agosto de 1999 en Miami, hija de padre cubano y madre puertorriqueña.

Creció en el 305, el código de área de Miami y corazón de la diáspora cubana en Estados Unidos, una ciudad que marcó su identidad tanto personal como artística.

Sus raíces cubanas no son solo parte de su historia familiar: en julio de 2021, durante las protestas del 11J, Mariah usó su plataforma para expresar apoyo al pueblo cubano y su preocupación por su abuela y familia en la isla.

En el escenario de Coachella, vestida con un elaborado conjunto dorado, la artista salió como sorpresa ante miles de personas que corearon cada verso de "El Makinon" junto a la Bichota.

La conexión entre ambas artistas va más allá de esa canción: en junio de 2025, Karol G volvió a contar con Mariah en su álbum Tropicoqueta, donde aparece en la pista "FKN Movie".

El show histórico de la colombiana también contó con la presencia de Becky G, Wisin y el músico Greg Gonzalez, pero la aparición de Mariah fue uno de los momentos más celebrados de la noche.

La reguetonera resumió la experiencia con una frase que no necesita traducción: "cantar 'el makinon' contigo, salir como sorpresa, y sentir ese amor del público… priceless. este momento es PA siEMPRE baby".

Desde que irrumpió en la escena urbana en 2018 con su primer sencillo y despegó con "Perreíto" en 2019, Mariah Angeliq ha construido paso a paso una carrera que la llevó, finalmente, al escenario más grande del mundo.