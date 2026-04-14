China instala sistemas fotovoltaicos en policlínicos cubanos en medio de la crisis energética

Sistemas fotovoltaicos instalados en la azotea de un policlínico cubano para garantizar el suministro eléctrico ante la crisis energética.

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El embajador chino en Cuba, Hua Xin, publicó imágenes de sistemas fotovoltaicos donados por China ya instalados en policlínicos y otros centros vitales de varias provincias cubanas, en el marco de un programa de 5,000 equipos entregados a la isla en medio de la peor crisis energética de su historia reciente.

El diplomático acompañó las fotografías con un mensaje en el que afirmó que los sistemas buscan proteger la vida y la salud del pueblo en medio del cerco energético de EE.UU. contra Cuba, enmarcando la ayuda china como respuesta directa a las sanciones estadounidenses.

Ese mismo día, el diario Granma reportó que en Pinar del Río se completó la instalación de 68 sistemas fotovoltaicos en los 20 policlínicos de la provincia y sus 23 servicios extendidos de urgencia, además de 11 hogares maternos, el hospital psiquiátrico y varios hogares de ancianos.

La instalación en Pinar del Río fue realizada gratuitamente por trabajadores por cuenta propia, con apoyo de especialistas de Copextel, Cedai y la Empresa de Componentes Electrónicos. Algunos sistemas, donados por cooperativas y productores agrícolas, alcanzan hasta seis kW de potencia, superando el estándar de dos kW del programa original.

En total, China donó 5,000 sistemas fotovoltaicos a Cuba, entregados formalmente en la Terminal de Contenedores de Mariel en noviembre de 2025 y gestionados por la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional de China. De ese total, 2,671 se destinan a centros vitales distribuidos en los 168 municipios del país, y los restantes aproximadamente 2,329 van a viviendas rurales aisladas sin acceso estable a la electricidad.

De los centros vitales beneficiados, 556 sistemas corresponden a policlínicos, 461 a hogares de ancianos, 349 a oficinas de la Unión Eléctrica, 336 a sucursales bancarias, 301 a funerarias, 240 a instalaciones de ETECSA y 161 a hogares maternos. Cada sistema incluye paneles solares, inversores y baterías de almacenamiento, y funciona como garantía adicional a los grupos electrógenos existentes.

Elena Maidelín Ortiz Fernández, jefa del proyecto en la Unión Eléctrica, precisó que el objetivo es garantizar la supervivencia energética mínima de los servicios esenciales, no la autosuficiencia total.

El programa se ejecuta en el contexto de la crisis energética más grave que atraviesa Cuba en su historia reciente. El déficit máximo de generación eléctrica alcanzó 1,945 MW el primero de abril, equivalente al 55% del territorio nacional sin electricidad de forma simultánea. El Sistema Eléctrico Nacional colapsó totalmente el 22 de marzo, cuando más del 90% de La Habana quedó sin electricidad, y la isla lleva más de tres meses consecutivos sin suministros regulares de diésel, fuel oil y gas licuado.

La crisis tiene raíces en décadas de falta de mantenimiento en las termoeléctricas, agravadas por la interrupción de los envíos de petróleo venezolano y el incendio en la refinería Nico López de La Habana el 13 de febrero. Cuba produce solo el 40% del petróleo que consume.

China es el principal aliado energético del régimen cubano en este contexto. Además de los 5,000 sistemas fotovoltaicos, ha conectado 49 parques solares al sistema eléctrico nacional con una capacidad total de 120 MW, y en enero de 2026 aprobó una ayuda emergente adicional de 80 millones de dólares para equipamiento eléctrico y necesidades urgentes. En paralelo, la ONU lanzó un plan para asistir a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias cubanas, aunque enfrenta un déficit de financiamiento de 60 millones de los 94 millones de dólares requeridos.