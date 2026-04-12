Díaz-Canel justifica ante NBC por qué Cuba no siguió el modelo de China y Vietnam

En su primera entrevista en televisión estadounidense, emitida este domingo en el programa "Meet the Press" de NBC News, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel explicó por qué Cuba no ha podido seguir el modelo económico de China y Vietnam, países que combinan el partido único con economías de mercado.

Díaz-Canel argumentó que la diferencia fundamental radica en la duración del embargo. China y Vietnam también estuvieron bajo sanciones de Estados Unidos, pero esas presiones duraron apenas una década, mientras que Cuba lleva más de 60 años bajo el embargo.

"China y Vietnam son países que están construyendo el socialismo, como Cuba", dijo Díaz-Canel a la periodista Kristen Welker. "Bloqueos que duraron menos tiempo. Duraron aproximadamente una década. Cuando salieron de ese bloqueo, tuvieron todas las posibilidades para desarrollar sus capacidades para la construcción del socialismo."

El gobernante cubano afirmó haber estudiado en profundidad las reformas chinas y haberlas usado como referencia para Cuba, y señaló que visitó China y Vietnam en su último viaje, en septiembre de 2025.

Según Díaz-Canel, cuando esos países iniciaron su despegue económico partían de una situación de desarrollo "menos favorable" que la de Cuba en la actualidad.

"Cuando estudias los tiempos en que China y Vietnam pudieron despegar, partían de una situación menos favorable en términos de desarrollo que la que tiene Cuba ahora mismo", afirmó. "Elimina el bloqueo, levanta el bloqueo y mira lo que podemos hacer."

La entrevista, grabada el 9 de abril en La Habana y emitida en su versión completa de 53 minutos este domingo, también sirvió para Díaz-Canel rechazara comprometerse a liberar a más de 1,200 presos políticos, incluyendo al rapero Maykel Osorbo, encarcelado desde 2021 por escribir una canción de protesta que ganó dos Latin Grammy. Calificó de "gran mentira" y "calumnia" la narrativa sobre presos políticos en Cuba.

Ante la pregunta de si renunciaría para salvar a Cuba, respondió indignado: "¿Le has hecho esa pregunta a algún otro presidente del mundo?", y declaró que el "concepto de los revolucionarios que se rinden y dimiten" no forma parte de su vocabulario.

Sobre las negociaciones con Washington, Díaz-Canel confirmó que hay conversaciones en curso, pero aclaró que no ha hablado directamente con el secretario de Estado Marco Rubio y que no lo conoce personalmente. "El diálogo y los acuerdos con el gobierno de EE.UU. son posibles, pero son difíciles", sostuvo.