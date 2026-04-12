Cuba prevé apagones para el 55% del territorio nacional de forma simultánea este domingo

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica pronostica para este domingo una afectación de 1,630 MW durante el horario pico nocturno, lo que según la agencia EFE equivale a dejar sin electricidad simultáneamente al 55% del territorio nacional.

A las 06:00 horas de hoy, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional era de apenas 1,350 MW frente a una demanda de 2,202 MW, con 866 MW ya sin cobertura en ese momento.

Para el mediodía se estimaba una afectación de 1,100 MW, y la situación empeorará en las horas nocturnas. La propia Unión Eléctrica lo confirma en su nota informativa: "Para el horario de máxima demanda se prevé una disponibilidad de 1,350 MW con una demanda máxima de 2,950 MW, para un déficit de 1,600 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1,630 MW en este horario".

El sábado fue igualmente devastador. La máxima afectación alcanzó los 1,537 MW a las 20:20 horas, superior a lo planificado por la no entrada de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Santa Cruz, y el servicio tuvo interrupciones durante las 24 horas del día.

Las incidencias que explican el déficit de este domingo incluyen averías en la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo y la Unidad 2 de la CTE Felton, además de unidades en mantenimiento en las CTE Mariel, Renté y Nuevitas, con 373 MW de generación térmica fuera de servicio, detalla la nota de la Unión Eléctrica.

Como único alivio parcial se menciona que los 54 parques solares fotovoltaicos produjeron 3,825 MWh el sábado con una máxima potencia de 526 MW al mediodía, aunque esta fuente no aporta generación durante el horario pico nocturno, que es precisamente cuando se concentran las mayores afectaciones.

La crisis tiene consecuencias humanitarias directas y documentadas. Este mismo domingo, un apagón en el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba obligó a evacuar entre 12 y 14 pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, un incidente confirmado por la propia prensa oficialista.

La situación se enmarca en la crisis energética más severa de la historia reciente de Cuba. En lo que va de abril, las afectaciones en pico nocturno han oscilado entre 1,609 MW el día 2 y la máxima de 1,945 MW el día 1ro. El martes 7 se registraron 1,871 MW de afectación tras la salida de la CTE Antonio Guiteras por avería en caldera.

Las causas son estructurales: una infraestructura termoeléctrica envejecida y deteriorada, más de tres meses consecutivos sin suministros regulares de diésel, fuel oil y gas licuado, y el cese de envíos de petróleo venezolano desde enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro, así como el corte de envíos de México bajo presión de Washington.

El gobierno no ha mostrado una estrategia clara para revertir tan complejo panorama; pero los expertos aseguran que estabilizar la energía eléctrica en el país demandaría inversiones de miles de millones de dólares en un plazo de varios años.

El 16 de marzo, el Sistema Eléctrico Nacional sufrió una desconexión total que duró 29 horas y 29 minutos, dejando sin electricidad a toda la Isla.

Mientras la población sufre los apagones, el régimen responde con amenazas. El presentador oficialista Humberto López advirtió el sábado con penas de hasta cadena perpetua o pena de muerte para quienes dañen el sistema eléctrico. En paralelo, vecinos de La Güinera, en La Habana, protagonizaron cacerolazos por la falta de electricidad.

La ONU ha alertado de que al menos dos millones de personas en Cuba enfrentan una crisis severa, con más de 96,000 cirugías pendientes, incluidas 11,000 en niños.