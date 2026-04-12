Operativos contra bicitaxis y coches en Santiago de Cuba desatan críticas en plena crisis del transporte

Motos, triciclos eléctricos y carromatos son el salvavidas para la movilidad de decenas de miles de santiagueros

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Operativos policiales contra bicitaxis, triciclos eléctricos y coches tirados por caballos en Santiago de Cuba generan críticas en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan que el gobierno persiga medios de transporte alternativos en medio de la aguda crisis de movilidad que enfrenta la población.

Al respecto, el perfil en Facebook Héroes del Moncada, asociado al Ministerio del Interior, explicó este domingo que tales medidas responden “a quejas e inquietudes de la población” y buscan reducir la ocurrencia de accidentes de tránsito, algunos de los cuales han provocado la pérdida de vidas humanas.

Según la publicación, entre las infracciones detectadas se encuentran coches de tracción animal que circulan sin mecanismos de frenado adecuados o sin las luces obligatorias para el horario nocturno.

Captura de Facebook/Héroes del Moncada

También se mencionan violaciones del artículo 96 del Código de Seguridad Vial, que contempla sanciones para conductores que no poseen la licencia correspondiente al tipo de vehículo o que se niegan a realizar pruebas indicadas por los agentes de la autoridad.

Las autoridades indicaron además que se han detectado vehículos estacionados en lugares prohibidos o que obstruyen la circulación, así como medios que no reúnen los requisitos técnicos establecidos o incumplen otras disposiciones legales.

Sin embargo, la publicación generó numerosas reacciones críticas de ciudadanos que cuestionaron la prioridad de estos operativos en un contexto marcado por la escasez de transporte público.

Varios comentaristas señalaron que los bicitaxis, triciclos y coches de tracción animal se han convertido en uno de los pocos medios disponibles para trasladar a la población en medio de la falta de combustible y la limitada disponibilidad de vehículos.

Otros usuarios criticaron las dificultades para obtener una licencia de conducción en el país, señalando que el proceso puede resultar largo y costoso para quienes dependen de estos medios como forma de sustento.

También hubo quienes cuestionaron que las autoridades centren sus esfuerzos en sancionar a estos transportistas mientras persisten otros problemas que afectan directamente la vida cotidiana de los cubanos, como el aumento de los precios de los alimentos o la falta de transporte estatal suficiente para cubrir la demanda.

La publicación del perfil oficialista después del operativo del miércoles, que resultó en la retención de más de 200 motos y al menos 20 coches en la ciudad, según denuncias recibidas por el perdiosta independiente Yosmany Mayeta Labrada.

El operativo de abril supera en magnitud al registrado el 19 de febrero, cuando las autoridades inmovilizaron 181 vehículos, incluidas motos, triciclos eléctricos y triciclomotores en el Centro Provincial de Depósito de Santiago de Cuba, alegando infracciones a la Ley 109 del Código de Seguridad Vial.

En aquella ocasión, la emisora oficialista CMKC informó que los vehículos habían sido retenidos por estacionamiento indebido, conducción sin licencia, mal estado técnico y modificaciones ilegales en tubos de escape.

El impacto de estas acciones es especialmente severo dado el colapso del transporte público en la provincia.

De las 196 rutas existentes en Santiago de Cuba, solo 126 operan —un 64,3%—, con frecuencias reducidas por escasez de combustible, repuestos y el deterioro de casi el 70% de las vías.

En ese vacío, motos, triciclos eléctricos y coches de transporte informal se han convertido en la columna vertebral de la movilidad diaria de miles de santiagueros, quienes no tienen otra alternativa para desplazarse por la ciudad.

La situación resulta aún más contradictoria si se considera que en febrero de 2026 el Ministerio de Transporte emitió licencias temporales para motos y triciclos sin matrícula, válidas hasta diciembre de 2026

Asimismo, el 24 de marzo entró en vigor la Resolución 7/2025 del Minint, que amplió de cinco a seis dígitos las chapas de motos y ciclomotores para regularizar miles de vehículos sin placa.