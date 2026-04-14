¿Resiliencia o resignación?: La "lavadora de mano" que se hace en Cuba con un palo y un pomo plástico

Un cubano de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, se hizo viral en Facebook al mostrar su solución para lavar ropa sin electricidad: un palo con un pomo plástico perforado que agita la ropa dentro de un recipiente con agua y jabón, al que llamó "lavadora de mano".

El video, publicado por Alexei Sadin Arias, acumula más de 509,000 vistas, 11,128 likes y 746 comentarios en la red social.

"Bueno señores, me encontré con este invento nuevo ahora que está surgiendo aquí en Cuba y por lo menos también aquí en el Palma Seriano", dice Sadin en el clip de 49 segundos, donde muestra el procedimiento completo del lavado.

El propio autor reconoció que el artilugio no es exclusivamente cubano: "Esto se le dice, no sé si en otros países, palito chino. Mexicano chino", explicó, antes de concluir que se trata de "un buen invento, una lavadora manual de manos".

La reacción en redes fue inmediata y dividida entre la risa, la indignación y la admiración.

Carlos Camilo resumió el sentir de muchos con un escueto "Vamos a la edad de piedra", mientras CubicheServices celebró que "la creatividad no tiene límites" y bromeó con que Alexei Sadin Arias se pondría fuerte con el invento, a lo que el propio autor respondió entre risas.

Silvia Gomez advirtió que "el dolor de los brazos va a ser peor que si lavo de la forma tradicional", aunque Vivian Sánchez le respondió que "es dos en uno, lava y te saca músculos". Mayra Ester Ramirez fue más directa sobre los riesgos físicos: "Y la bursitis que agarro es fuerte".

Otros usuarios señalaron que el invento no es nuevo en la región: Carmencita Bermudez Cartagena recordó que "así lavamos ropa en Puerto Rico luego del paso del huracán María", cuando quedaron sin electricidad por meses.

Roberto Barrera Gracial lo sintetizó con una frase que muchos compartieron: "Por dios, entre más necesidad, mucha creatividad".

Maria Antonia Lima, en cambio, propuso algo más ambicioso: "Deberían darle a los cubanos el premio Nobel de creatividad y subsistencia".

Sin embargo, en Cuba el contexto es diferente: no se trata de una emergencia puntual, sino de una crisis estructural.

Según Diario de Las Amércias, el país cerró 2025 como el peor año eléctrico en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias en algunas regiones, y el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció que 2026 "será un año difícil" y que no vamos a eliminar los apagones, reportó Infobae.

En ese escenario, inventos como este dejan de ser curiosidades para convertirse en documentos del deterioro de la vida cotidiana en la isla.