“¿Hasta cuándo?”: el desgarrador video de una madre cubana lavando de madrugada por falta de electricidad

Un video publicado en TikTok por un cubano identificado como Alain muestra a su madre lavando ropa a la 1:30 de la madrugada, obligada por los apagones que han convertido la madrugada en el único momento del día en que hay electricidad en Cuba. La grabación fue publicada en la plataforma TikTok y acumuló más de 2.100 visualizaciones y 198 likes en pocas horas.
En el clip de 16 segundos, Alain describe con hartazgo la situación: su madre tiene que salir a hacer la colada de noche, molestando a los vecinos con el ruido de la lavadora, y concluye que ni siquiera las lavadoras sirven de mucho en la isla. En la descripción del video escribió: "Asta cuando es esto acere tener q lavar a la una de la mañana y mañana levantarse temprano hacer las tareas de la casa dios mío asta cuando".
La escena no es un caso aislado. Con apagones que en marzo de 2026 oscilan entre 13 y 24 horas diarias en La Habana y otras provincias, los cubanos han tenido que reorganizar sus rutinas domésticas —lavar, cocinar, bombear agua— para los escasos momentos en que hay electricidad, que con frecuencia coinciden con la madrugada.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha colapsado de forma total al menos siete veces en año y medio. El último colapso ocurrió el 21 y 22 de marzo, cuando la salida de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas generó un efecto en cascada que dejó al 90% de La Habana sin electricidad. El déficit de generación alcanzó su máximo registrado el 14 de marzo: 2.040 megavatios de déficit, cuando la demanda normal supera los 3.000 megavatios.
En Unión de Reyes, Matanzas, se reportaron más de 45 horas consecutivas sin electricidad, lo que paralizó el bombeo de agua. Un edificio en esa misma provincia acumuló más de 100 horas sin suministro, con daños en electrodomésticos por sobrevoltajes.
La crisis tiene raíces estructurales: plantas termoeléctricas de origen soviético con más de 30 años de antigüedad, falta de mantenimiento y escasez crónica de combustible. Desde 2020, la generación eléctrica ha caído un 25%, llegando a 15.918 gigavatios hora en 2025. Cuba produce solo el 40% del petróleo que necesita y depende de importaciones de Venezuela y Rusia, que se han reducido. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, que impone aranceles extraordinarios a países que vendan petróleo a Cuba, agravó aún más el desabastecimiento de combustible, según informó LA Times sobre el cerco petrolero de EE.UU.. El propio gobierno de Díaz-Canel reconoció en marzo que no existen reservas.
El malestar social ha desbordado en protestas con cacerolazos en Ciego de Ávila y otras provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. Cubalex reportó al menos 14 detenidos desde el 6 de marzo. En Morón, Ciego de Ávila, manifestantes llegaron a quemar la sede del Partido Comunista durante las protestas del 14 y 15 de marzo.
El video de Alain, con su tono de resignación y agotamiento, sintetiza la realidad de una población que lleva meses sobreviviendo los apagones masivos y adaptando hasta el más básico de los quehaceres domésticos a los caprichos de un sistema eléctrico en colapso.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
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¿Por qué hay apagones masivos en Cuba?
Los apagones masivos en Cuba son causados por la crisis estructural del sistema eléctrico nacional. Las plantas termoeléctricas obsoletas, la falta de mantenimiento y la escasez crónica de combustible son factores clave. Además, la dependencia de importaciones de petróleo, principalmente de Venezuela y Rusia, ha complicado aún más la situación, especialmente tras las restricciones impuestas por Estados Unidos.
¿Cómo afecta la crisis eléctrica a la vida diaria de los cubanos?
La crisis eléctrica obliga a los cubanos a adaptar sus rutinas diarias a los escasos momentos con electricidad. Esto incluye realizar tareas domésticas como lavar, cocinar y bombear agua durante la madrugada. La falta de electricidad también afecta la movilidad, ya que el transporte público y los triciclos eléctricos quedan paralizados sin energía.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
El gobierno cubano ha reconocido la falta de reservas de combustible y la necesidad de rehabilitar la infraestructura eléctrica. Sin embargo, las soluciones han sido limitadas y no han logrado estabilizar el sistema, lo que ha llevado a protestas sociales y cacerolazos en varias provincias. La falta de inversión y la dependencia del control estatal son obstáculos significativos para resolver la crisis.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante los apagones?
La población cubana ha reaccionado con protestas y cacerolazos en respuesta a los prolongados apagones. Desde principios de marzo, se han registrado manifestaciones en diversas provincias, incluyendo La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. Estas acciones reflejan el malestar social y la desesperación ante la falta de soluciones efectivas por parte del gobierno.
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