“¿Hasta cuándo?”: el desgarrador video de una madre cubana lavando de madrugada por falta de electricidad

Un video publicado en TikTok por un cubano identificado como Alain muestra a su madre lavando ropa a la 1:30 de la madrugada, obligada por los apagones que han convertido la madrugada en el único momento del día en que hay electricidad en Cuba. La grabación fue publicada en la plataforma TikTok y acumuló más de 2.100 visualizaciones y 198 likes en pocas horas.

En el clip de 16 segundos, Alain describe con hartazgo la situación: su madre tiene que salir a hacer la colada de noche, molestando a los vecinos con el ruido de la lavadora, y concluye que ni siquiera las lavadoras sirven de mucho en la isla. En la descripción del video escribió: "Asta cuando es esto acere tener q lavar a la una de la mañana y mañana levantarse temprano hacer las tareas de la casa dios mío asta cuando".

La escena no es un caso aislado. Con apagones que en marzo de 2026 oscilan entre 13 y 24 horas diarias en La Habana y otras provincias, los cubanos han tenido que reorganizar sus rutinas domésticas —lavar, cocinar, bombear agua— para los escasos momentos en que hay electricidad, que con frecuencia coinciden con la madrugada.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ha colapsado de forma total al menos siete veces en año y medio. El último colapso ocurrió el 21 y 22 de marzo, cuando la salida de la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas generó un efecto en cascada que dejó al 90% de La Habana sin electricidad. El déficit de generación alcanzó su máximo registrado el 14 de marzo: 2.040 megavatios de déficit, cuando la demanda normal supera los 3.000 megavatios.

En Unión de Reyes, Matanzas, se reportaron más de 45 horas consecutivas sin electricidad, lo que paralizó el bombeo de agua. Un edificio en esa misma provincia acumuló más de 100 horas sin suministro, con daños en electrodomésticos por sobrevoltajes.

La crisis tiene raíces estructurales: plantas termoeléctricas de origen soviético con más de 30 años de antigüedad, falta de mantenimiento y escasez crónica de combustible. Desde 2020, la generación eléctrica ha caído un 25%, llegando a 15.918 gigavatios hora en 2025. Cuba produce solo el 40% del petróleo que necesita y depende de importaciones de Venezuela y Rusia, que se han reducido. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero de 2026, que impone aranceles extraordinarios a países que vendan petróleo a Cuba, agravó aún más el desabastecimiento de combustible, según informó LA Times sobre el cerco petrolero de EE.UU.. El propio gobierno de Díaz-Canel reconoció en marzo que no existen reservas.

El malestar social ha desbordado en protestas con cacerolazos en Ciego de Ávila y otras provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas. Cubalex reportó al menos 14 detenidos desde el 6 de marzo. En Morón, Ciego de Ávila, manifestantes llegaron a quemar la sede del Partido Comunista durante las protestas del 14 y 15 de marzo.

El video de Alain, con su tono de resignación y agotamiento, sintetiza la realidad de una población que lleva meses sobreviviendo los apagones masivos y adaptando hasta el más básico de los quehaceres domésticos a los caprichos de un sistema eléctrico en colapso.