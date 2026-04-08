Cubano monta su propia "refinería" y la bautiza "Ñico López" en plena crisis de combustible

En medio de la escasez y el ingenio que caracteriza a la isla, un cubano ha vuelto a demostrar que, cuando no hay recursos, sobra creatividad, aunque a veces parezca sacada de una película.

Un video que circula en redes sociales muestra a un hombre operando lo que muchos ya han bautizado como una “refinería rústica” hecha en casa. Con tubos, recipientes improvisados, fuego directo y hasta un sistema de enfriamiento artesanal, el invento promete convertir plástico en combustible.

El proceso, según se escucha en el propio video, no tiene secretos “académicos”, pero sí mucha inventiva: calor por un lado, tuberías largas para enfriar el vapor, agua fría para condensar,y una botella donde comienza a caer un líquido amarillento que el autor identifica como “gasolina”.

“Esto es la función serpentín, la distancia hace que llegue más frío, no necesita un serpentín”, explica el hombre mientras muestra el recorrido del sistema. Más adelante, entre risas y con cierto misterio, añade: “Tampoco es bueno darle la letra a la gente”.

La escena, entre humo, fuego y estructuras metálicas recicladas, ha generado todo tipo de reacciones entre los cubanos, dentro y fuera de la isla.

Algunos lo ven como una muestra más del ingenio nacional. “Ese hombre hoy muchos se burlan de él, dentro de poco él se ríe de todos”, comentó un usuario. Otro fue más directo: “El tipo es milloneta y no lo sabe”.

Otros, en cambio, se lo toman con humor: “Alguien que le explique lo que es el octanaje”, escribió una internauta. Y no faltó quien resumiera el sentimiento general: “Qué clase de locura, asere”.

También hubo voces más críticas o preocupadas, sobre todo por los riesgos. “Dios lo bendiga, pero eso va a reventar”, advirtió una usuaria, recordando accidentes recientes en la isla.

Entre bromas y debates, incluso aparecieron quienes intentaron ponerle nombre técnico al invento. Un comentario explicó que se trataría de “combustible de pirólisis”, un proceso que convierte residuos plásticos en un tipo de aceite, aunque aclaró que “jamás será gasolina como la que conocemos”.

Pero más allá de la exactitud científica, el video ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que los cubanos conocen bien: cuando falta todo, la inventiva se dispara.

“Si no somos los mejores, estamos entre los primeros”, escribió otra usuaria, resumiendo el orgullo —y la ironía— con la que muchos miran este tipo de historias.

Mientras tanto, el protagonista sigue alimentando su horno improvisado y dejando caer gota a gota su “gasolina”, ajeno a que, en redes, ya se convirtió en todo un fenómeno.

La gasolina en el mercado negro llega a costar 18,000 pesos por tres litros, mientras el salario mínimo es de 2,100 pesos.

Este no es el primer intento cubano de producir combustible desde plásticos: desde mayo de 2023 circulan videos de cubanos replicando el proceso de pirólisis de forma artesanal, y en marzo de 2026 se reportó el proyecto Pyralis en Holguín, que usa un reactor capaz de generar hasta 100 litros de aceite pirolítico por cada 100 kg de desechos plásticos.

"Olvídense, los cubanos son inventores. Si tuvieran los recursos nadie sabe de lo que serían capaces. Es una lástima, la necesidad es la madre de la invención", resumió una internauta.