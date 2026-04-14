Insólito: Competencia de fuerza entre tractores atrae miradas y... seguro que hasta "apuestas"

Un video publicado en Facebook por el usuario Yoel G. López, titulado "¿Cuál ganó?", muestra una competencia de fuerza entre dos tractores agrícolas en Cuba que ha desatado la pasión de miles de internautas.

La dinámica es tan sencilla como espectacular: dos tractores encadenados de espaldas intentan arrastrarse mutuamente en un pulso mecánico algo que recuerda al juego, más común entre varones, de "echar un pulso" y ver quien tiene más fuerza.

Los protagonistas del duelo son un "Yun" —con motor MTZ-80 de 80 caballos de fuerza— y un "Yumz" moderno, ambos de origen soviético-bielorruso y columna vertebral de la agricultura cubana desde hace décadas.

Varios comentaristas ubican la competencia en Villa Clara.

Darien Guerra lo resume con orgullo local: "Los dos están buenos, Villa Clara dando duro".

Uno de los tractores es identificado como el de un operador apodado Idelito.

Lázaro Iturralde no escatima en elogios: "El yumz de Idelito, el terror de Sagua y Santo Domingo".

El debate en los comentarios es tan técnico como apasionado. Mar Rey Peña diagnostica el problema del Yun: "Falta piloto en yun, está halando simple, tiene que multiplicar en 4".

Elier Morejón coincide: "El problema que veo es que le ponen una velocidad muy larga y se atora mucho el yun".

Reinaldo Junco Muñoz va más al fondo mecánico: "Está muy bueno el yun con motor de 80 pero la bomba de inyección no lo acompaña". Lázaro Domínguez añade otra variable: "El castillo alto va loma abajo y el otro loma arriba", sugiriendo ventaja de terreno.

No faltan los hinchas incondicionales. José Ávila sentencia con convicción: "Papá es papá yun". Ricael Martínez, más ecuánime, los llama simplemente "dos bestias". Y Yuliex Leal cierra con respeto: "Mis respetos para ese operador del yun con motor de 80".

Tampoco faltan las voces críticas. Yurkis Yurkis lanza el reproche más directo: "Pónganse a sembrar y dejen la bobería". José Luis Prado Rivero apunta a otro flanco sensible: "Tienen bastante petróleo para gastar", en alusión a la crónica escasez de combustible que padece la Isla.

Abel Rodríguez agrega la ironía final sobre el estado del parque agrícola cubano: "Y después a parar, no hay piezas".

Aunque en el video no se aprecia explícitamente que haya apuestas, el contexto lo hace más que probable. Luis Zayas Guerrero deja caer una frase sugerente: "Los únicos que no sabían que perderían eran los verdaderos dueños", lo que insinúa que había algo de valor en juego —y que las máquinas, posiblemente estatales, corrían por cuenta ajena.

Las apuestas ilegales están prohibidas en Cuba y sancionadas por el artículo 219 del Código Penal con penas de uno a tres años de privación de libertad o multas. Esta práctica, sin embargo, es habitual en competencias informales del campo cubano, desde carreras de motos hasta peleas de aves cantoras, donde el entretenimiento popular florece ante la escasez de opciones de ocio.

Esta no es la primera vez que una competencia de tractores se vuelve viral en Cuba: en 2018 ya circuló un video similar, prueba de que esta tradición tiene raíces profundas en el ingenio campesino de la Isla.