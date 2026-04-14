Siete de cada diez estadounidenses consideran excesivos sus impuestos pese a promesas de Trump

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Un sondeo de Fox News publicado este mes revela que el 70% de los votantes registrados en Estados Unidos considera que los impuestos que paga son "demasiado altos", la cifra más elevada desde que se comenzó a formular esa pregunta en 2004.
El dato representa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025 y supera el anterior récord del 64% registrado en marzo de 2024, lo que convierte este resultado en el pico histórico de descontento fiscal en más de dos décadas de mediciones, agregó AP.
El descontento trasciende líneas partidistas y afecta a grupos muy distintos del electorado.
Los mayores incrementos en la percepción de impuestos excesivos se registran entre votantes con posgrado, con un alza de 24 puntos desde 2025, seguidos de votantes muy liberales (+20 puntos), hombres demócratas (+19) y moderados (+19).
La desaprobación del manejo de los impuestos por parte del presidente Donald Trump alcanzó también un récord del 64%, subiendo 11 puntos respecto al año anterior, con aumentos entre demócratas (+9), independientes (+14) y republicanos (+9).
El malestar no se limita a la carga fiscal: el 75% de los votantes considera que el gasto gubernamental es "derrochador", casi 20 puntos más que el año anterior.
El contexto económico agrava la percepción. El 46% de los votantes dice estar quedándose atrás financieramente, el 61% no podría faltar más de dos quincenas de pago y seguir cubriendo sus facturas, y el 27% no podría perder ni un solo cheque.
Este panorama contrasta con los datos de la temporada fiscal 2026, en la que los reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) han aumentado un 10,9% respecto al año anterior, alcanzando un promedio de 3,571 dólares por contribuyente.
El total reembolsado asciende a 202,595 millones de dólares, frente a 179,469 millones en 2025, un incremento del 12,9%.
Parte de ese aumento se atribuye a la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025 con un ajustado voto de 215-214 en la Cámara de Representantes.
La ley exonera de impuestos las propinas y horas extra para trabajadores que ganen menos de 150,000 dólares anuales y eleva el límite de deducción por impuestos estatales y locales a 40,000 dólares para quienes ganen menos de 500,000 dólares.
Sin embargo, los aranceles masivos impuestos por la administración Trump han erosionado cualquier alivio percibido.
Kimberly Clausing, profesora de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y execonomista del Departamento del Tesoro, advirtió que los aranceles representan "el mayor aumento de impuestos que han enfrentado los consumidores en 50 años, en forma de aumentos de precios".
Los precios al por mayor en Estados Unidos subieron un 4% el mes pasado, agravando el malestar económico general en plena temporada de declaración de impuestos.
Ningún partido convence en materia de precios: el 68% de los votantes dice que los demócratas no tienen un plan claro para bajarlos, y el 70% dice lo mismo de los republicanos.
Preguntas Frecuentes sobre el Descontento Fiscal en Estados Unidos y la Administración de Donald Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el 70% de los estadounidenses consideran que sus impuestos son demasiado altos?
El 70% de los votantes en EE. UU. considera excesivos sus impuestos debido a un aumento en la percepción de carga fiscal y descontento económico, a pesar de las promesas de alivio fiscal del presidente Trump. Este sentimiento es compartido por diferentes grupos del electorado, incluyendo votantes con posgrado, demócratas y moderados.
¿Cómo ha afectado la política fiscal de Trump la percepción pública sobre los impuestos?
A pesar de las reformas fiscales, la desaprobación del manejo de los impuestos por parte de Trump ha alcanzado un récord del 64%, lo que refleja una insatisfacción generalizada con la administración actual. Las políticas de aranceles han sido percibidas como un aumento de impuestos indirecto, contribuyendo al malestar económico.
¿Qué impacto han tenido los aranceles impuestos por Trump en la economía de EE. UU.?
Los aranceles han agravado la percepción de una carga fiscal elevada al incrementarse los precios al consumidor. Aunque el gobierno argumenta que los aranceles han generado ingresos significativos, el impacto ha recaído principalmente sobre los consumidores, aumentando el costo de vida y contribuyendo al descontento económico.
¿Por qué los votantes latinos están desencantados con Trump?
El desencanto de los votantes latinos con Trump se debe a la frustración económica, el aumento del costo de vida y el impacto negativo de los aranceles. Estas medidas han afectado especialmente a las comunidades latinas, que sienten una desconexión entre sus prioridades y las políticas de la administración actual.
¿Cómo afectan las políticas económicas de Trump las elecciones legislativas de 2026?
Las políticas económicas de Trump están influyendo negativamente en su popularidad de cara a las elecciones legislativas de 2026. El descontento fiscal y las críticas por el manejo de la economía han aumentado el riesgo de que los republicanos pierdan escaños en el Congreso, especialmente en distritos clave con fuerte presencia latina.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.