Siete de cada diez estadounidenses consideran excesivos sus impuestos pese a promesas de Trump

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Un sondeo de Fox News publicado este mes revela que el 70% de los votantes registrados en Estados Unidos considera que los impuestos que paga son "demasiado altos", la cifra más elevada desde que se comenzó a formular esa pregunta en 2004.

El dato representa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025 y supera el anterior récord del 64% registrado en marzo de 2024, lo que convierte este resultado en el pico histórico de descontento fiscal en más de dos décadas de mediciones, agregó AP.

El descontento trasciende líneas partidistas y afecta a grupos muy distintos del electorado.

Los mayores incrementos en la percepción de impuestos excesivos se registran entre votantes con posgrado, con un alza de 24 puntos desde 2025, seguidos de votantes muy liberales (+20 puntos), hombres demócratas (+19) y moderados (+19).

La desaprobación del manejo de los impuestos por parte del presidente Donald Trump alcanzó también un récord del 64%, subiendo 11 puntos respecto al año anterior, con aumentos entre demócratas (+9), independientes (+14) y republicanos (+9).

El malestar no se limita a la carga fiscal: el 75% de los votantes considera que el gasto gubernamental es "derrochador", casi 20 puntos más que el año anterior.

El contexto económico agrava la percepción. El 46% de los votantes dice estar quedándose atrás financieramente, el 61% no podría faltar más de dos quincenas de pago y seguir cubriendo sus facturas, y el 27% no podría perder ni un solo cheque.

Este panorama contrasta con los datos de la temporada fiscal 2026, en la que los reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) han aumentado un 10,9% respecto al año anterior, alcanzando un promedio de 3,571 dólares por contribuyente.

El total reembolsado asciende a 202,595 millones de dólares, frente a 179,469 millones en 2025, un incremento del 12,9%.

Parte de ese aumento se atribuye a la One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025 con un ajustado voto de 215-214 en la Cámara de Representantes.

La ley exonera de impuestos las propinas y horas extra para trabajadores que ganen menos de 150,000 dólares anuales y eleva el límite de deducción por impuestos estatales y locales a 40,000 dólares para quienes ganen menos de 500,000 dólares.

Sin embargo, los aranceles masivos impuestos por la administración Trump han erosionado cualquier alivio percibido.

Kimberly Clausing, profesora de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles y execonomista del Departamento del Tesoro, advirtió que los aranceles representan "el mayor aumento de impuestos que han enfrentado los consumidores en 50 años, en forma de aumentos de precios".

Los precios al por mayor en Estados Unidos subieron un 4% el mes pasado, agravando el malestar económico general en plena temporada de declaración de impuestos.

Ningún partido convence en materia de precios: el 68% de los votantes dice que los demócratas no tienen un plan claro para bajarlos, y el 70% dice lo mismo de los republicanos.