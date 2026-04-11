Inmigrantes indocumentados temen presentar impuestos en EE.UU.: Las declaraciones han caído

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Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, la llegada del 15 de abril, fecha límite para declarar impuestos, no representa solo una obligación fiscal, sino una fuente de temor ante posibles consecuencias migratorias.
Según un reporte de Telemundo, la preocupación se ha intensificado entre quienes no tienen estatus legal, al temer que la información proporcionada en sus declaraciones pueda ser utilizada por agencias de inmigración para localizarlos.
Aunque la confidencialidad de los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sigue vigente tras ser protegida por decisiones judiciales, el temor persiste entre la comunidad. La desconfianza creció luego de intentos previos de permitir el acceso de agencias migratorias a esa información.
Preparadores de impuestos reportan una caída notable en la asistencia. En algunos casos, señalan que solo una minoría de clientes con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ha acudido este año a cumplir con el trámite, reflejo de la incertidumbre que enfrentan.
Datos del IRS indican que, hasta finales de marzo, más de un millón de declaraciones no se habían presentado en comparación con el año anterior. A esto se suman cambios en los requisitos para acceder a créditos fiscales, lo que ha reducido los incentivos para declarar.
Algunos contribuyentes consideran que, sin acceso a beneficios como créditos familiares, el esfuerzo de declarar pierde sentido. Otros prefieren asumir posibles sanciones económicas antes que proporcionar información personal que los exponga.
Las autoridades fiscales insisten en que no declarar no es una opción legal y recomiendan, en caso necesario, solicitar una prórroga hasta octubre, aunque aclaran que los pagos deben realizarse antes de la fecha límite para evitar multas e intereses.
En este contexto, el temor y la desinformación continúan influyendo en la decisión de miles de inmigrantes, que enfrentan el dilema entre cumplir con la ley o proteger su seguridad personal.
Preguntas Frecuentes sobre el Temor de Inmigrantes Indocumentados a Declarar Impuestos en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué los inmigrantes indocumentados temen declarar impuestos en EE.UU.?
El miedo principal de los inmigrantes indocumentados es que el IRS comparta su información fiscal con ICE, lo cual podría llevar a su deportación. Este temor se intensificó después de un memorando de entendimiento firmado en 2025 que permitía compartir estos datos entre agencias.
¿Qué riesgos enfrentan los inmigrantes al no declarar impuestos?
No presentar impuestos puede tener consecuencias graves a largo plazo, como impedir que un inmigrante regularice su estatus en el futuro. La evasión fiscal es un delito que podría complicar su situación legal en el país.
¿Qué recomendaciones dan los expertos a los inmigrantes indocumentados que deben declarar impuestos?
Los expertos recomiendan presentar la declaración de impuestos lo antes posible para evitar retrasos y posibles complicaciones. También aconsejan buscar asesoría legal para comprender mejor los riesgos y beneficios de declarar impuestos.
¿Cómo pueden los inmigrantes indocumentados obtener un número ITIN para declarar impuestos?
Los inmigrantes indocumentados pueden solicitar un número ITIN al mismo tiempo que presentan su declaración de impuestos. Esta es una vía utilizada por muchos para cumplir con sus obligaciones fiscales y "ponerse en regla".
¿Qué cambios recientes afectan a los inmigrantes que declaran con ITIN?
Las personas que declaran con ITIN no podrán acceder al crédito tributario por hijos, salvo en casos de parejas mixtas donde uno de los cónyuges tenga número de Seguro Social. Esto afecta a muchas familias trabajadoras que dependen de estos créditos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.