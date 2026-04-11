Inmigrantes indocumentados temen presentar impuestos en EE.UU.: Las declaraciones han caído

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Para muchos inmigrantes en Estados Unidos, la llegada del 15 de abril, fecha límite para declarar impuestos, no representa solo una obligación fiscal, sino una fuente de temor ante posibles consecuencias migratorias.

Según un reporte de Telemundo, la preocupación se ha intensificado entre quienes no tienen estatus legal, al temer que la información proporcionada en sus declaraciones pueda ser utilizada por agencias de inmigración para localizarlos.

Aunque la confidencialidad de los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sigue vigente tras ser protegida por decisiones judiciales, el temor persiste entre la comunidad. La desconfianza creció luego de intentos previos de permitir el acceso de agencias migratorias a esa información.

Preparadores de impuestos reportan una caída notable en la asistencia. En algunos casos, señalan que solo una minoría de clientes con Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) ha acudido este año a cumplir con el trámite, reflejo de la incertidumbre que enfrentan.

Datos del IRS indican que, hasta finales de marzo, más de un millón de declaraciones no se habían presentado en comparación con el año anterior. A esto se suman cambios en los requisitos para acceder a créditos fiscales, lo que ha reducido los incentivos para declarar.

Algunos contribuyentes consideran que, sin acceso a beneficios como créditos familiares, el esfuerzo de declarar pierde sentido. Otros prefieren asumir posibles sanciones económicas antes que proporcionar información personal que los exponga.

Las autoridades fiscales insisten en que no declarar no es una opción legal y recomiendan, en caso necesario, solicitar una prórroga hasta octubre, aunque aclaran que los pagos deben realizarse antes de la fecha límite para evitar multas e intereses.

En este contexto, el temor y la desinformación continúan influyendo en la decisión de miles de inmigrantes, que enfrentan el dilema entre cumplir con la ley o proteger su seguridad personal.