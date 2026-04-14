Administración Trump levanta sanciones a Banco Central de Venezuela

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana mediante la emisión de la Licencia General No. 57 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que autoriza transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela y otras tres instituciones del Estado, reportó EFE.

La medida, firmada por Bradley T. Smith, director de la OFAC, llega menos de dos semanas después de que Washington retirara a la presidenta interina Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de esa misma oficina, el 1 de abril.

Además del Banco Central de Venezuela, la licencia beneficia al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro, así como a cualquier entidad en la que estas instituciones posean directa o indirectamente un 50% o más de participación.

La Licencia General No. 57 autoriza una amplia gama de operaciones que hasta ahora estaban prohibidas: transferencias bancarias, préstamos, pagos, servicios de corresponsalía en dólares, cambio de divisas, transacciones con tarjetas de débito y crédito, billeteras digitales, transferencias ACH y wire transfers, así como servicios relacionados con nóminas y pensiones.

El documento aclara, no obstante, que la licencia no autoriza el desbloqueo de propiedades bloqueadas bajo el Capítulo V del Código de Regulaciones Federales, ni transacciones prohibidas por las regulaciones de sanciones a Venezuela que no estén expresamente contempladas.

El levantamiento de estas restricciones forma parte de un proceso acelerado de normalización entre Washington y Caracas que comenzó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026 y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales.

Desde entonces, la administración Trump ha ejecutado una serie de pasos graduales: en febrero de 2026 autorizó operaciones petroleras a multinacionales como Chevron, Repsol, BP, Eni y Shell; el 5 de marzo se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países; el 18 de marzo se flexibilizaron aún más las sanciones al sector petrolero; y el 24 de marzo se reabrió la embajada estadounidense en Caracas.

Las sanciones al Banco Central de Venezuela habían sido impuestas originalmente en 2019, también durante el primer mandato de Trump, como parte de la política de presión máxima contra el régimen de Maduro, con el objetivo de privarle de acceso al dólar y al sistema financiero internacional.

El Banco Central de Venezuela reportó un crecimiento económico del 8,66% para el país en 2025, en un contexto de relativa estabilización previa a estos cambios geopolíticos.