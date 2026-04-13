Locutor oficialista "descubre" el caos de los pagos digitales en Santiago de Cuba: "Hoy no aceptamos transferencia"

Vídeos relacionados:

José Yaser Centray Soler, antiguo director general de CMKC Radio Revolución —la emisora estatal oficial de Santiago de Cuba—, publicó en Facebook una crónica personal en la que narra su fracaso al intentar pagar con transferencia electrónica durante un sábado de compras en el centro de la ciudad.

El texto, titulado "¡Negación Condensada!", tiene un valor particular por su fuente: no es un ciudadano anónimo quien denuncia el caos de los pagos digitales, sino un funcionario del aparato mediático del régimen que, en carne propia, tropieza con una realidad que el propio gobierno lleva años intentando minimizar.

Centray Soler describe un peregrinaje por las calles Enramadas y Aguilera, y el barrio de Sueño, donde encontró una cadena de negativas y excusas para no aceptar pagos digitales.

La primera respuesta que recibió al sacar el teléfono fue contundente: "La leche condensada no se vende por transferencia."

En otro local, la lógica no mejoró: "Te puedo vender una sola por transferencia, las demás en efectivo", le dijeron. Al preguntar por qué, la respuesta fue escueta: "Son las reglas."

Más adelante, una dependienta le informó que tenían "problemas con Transfermóvil" y solo aceptaban EnZona. Cuando abrió la aplicación y estaba a punto de pagar, la misma empleada le cortó el paso: "Hoy no estamos aceptando. La tarjeta está llena."

El recorrido acumuló excusas de todo tipo: "El QR da problemas", "Uso la tarjeta de un familiar", "Te cobro un recargo del diez por ciento" y "No tengo datos, la conexión está mala".

Solo en la antigua tienda El Volga, en Santo Tomás esquina Maceo, logró completar una transferencia sin obstáculos. "Que un lugar acepte transferencias no debería sorprendernos", escribió. "Debería ser tan natural como que el sol salga por el este. Sin embargo, aquí estamos: celebrando lo que debería ser obligatorio."

El autor cita la normativa vigente que hace ilegal todo lo que vivió: la Resolución 111/2023 del Banco Central de Cuba obliga a aceptar pagos electrónicos en operaciones superiores a 5,000 pesos cubanos, y el Decreto Ley 91/2024 establece multas de 200 a 60,000 CUP, suspensión y cierre para quienes incumplan.

Pese a ello, Centray Soler constata que "las leyes se escriben con tinta, y la realidad en Santiago es otra cosa", y pregunta públicamente: "¿Dónde están los cuerpos de inspección? ¿Los funcionarios públicos que deben velar porque esto tenga una solución real, de una vez por todas?"

El autor también identifica prácticas que constituyen evasión fiscal, como el uso de tarjetas de familiares para cobrar o el cobro de recargos por pago digital, y es categórico en su conclusión: "No hay justificación para negar el pago digital. Quienes lo hacen son infractores, no emprendedores legales."

El fenómeno no es nuevo ni exclusivo de Santiago. Hasta septiembre de 2025, inspecciones estatales en todo el país detectaron 26,538 deficiencias en 84,963 entidades inspeccionadas, con 15,240 multas aplicadas por más de 71 millones de pesos, además de 269 cierres y 122 retiros comerciales, reportó Granma.

En Santiago, la crisis se agrava por los apagones que inutilizan terminales, la escasez crónica de efectivo en cajeros y la desconfianza generalizada en plataformas como Transfermóvil y EnZona.

La denuncia de Centray Soler llega días después de que el propio CubaDebate abordara el mismo problema a escala nacional, y no es la primera vez que el director de CMKC actúa como denunciante: en mayo de 2025 ya había publicado sobre la escasez de arroz, gas y carbón en la ciudad.