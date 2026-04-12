Los errores que cometes con las tarjetas de crédito que podrían costarte caro: Mira lo que advierten los expertos

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Expertos en finanzas personales advierten que varios mitos sobre el uso de tarjetas de crédito siguen circulando en Internet y de boca en boca, lo que lleva a muchos consumidores a tomar decisiones que dañan su puntaje crediticio y les cuestan miles de dólares al año.

La experta en tarjetas de crédito de NerdWallet, Sara Rathner, identificó los errores más frecuentes en una entrevista con NBC 6 South Florida publicada esta semana.

"Es posible que te hayan enseñado algunas lecciones sobre cómo funciona el crédito que son inexactas o que simplemente no se adaptan a donde estás en tu vida ahora mismo", expresó.

Uno de los mitos más extendidos es que cerrar tarjetas de crédito que no se usan es bueno, porque así se evitan las comisiones anuales. Sin embargo, cerrar una cuenta puede tener consecuencias no deseadas en el puntaje crediticio, especialmente si es una cuenta antigua o con un límite elevado.

"La antigüedad promedio de tus cuentas se tiene en cuenta para calcular tu puntaje crediticio, y cuanto más antiguas sean, mejor", recalcó Rathner.

En vez de cancelar la tarjeta, ella sugiere preguntar a la compañía emisora ​​si puede cambiar a una versión sin cuota anual, y así el propietario mantiene la cuenta abierta sin costos adicionales.

Otro error común tiene que ver con el ratio de utilización de crédito, que mide qué proporción del crédito disponible se está usando en un momento dado. Reducir el crédito disponible al cerrar cuentas puede elevar ese porcentaje y perjudicar la calificación crediticia.

La especialista criticó también la práctica de mantener un saldo pendiente en la tarjeta, pensando que eso ayuda a mejorar la puntuación crediticia.

Lo ideal es pagar las facturas de las tarjetas de crédito puntualmente cada mes y, de ser posible, en su totalidad. Solo así se evitan los cargos por intereses y se mantiene un buen historial de pagos.

Muchos consumidores también creen que pagar una deuda en mora la elimina automáticamente del historial. En realidad, las deudas en cobranza pueden permanecer en el historial por hasta siete años, independientemente de si fueron saldadas o no.

Los expertos también recomiendan revisar el informe de crédito con regularidad para detectar errores que puedan estar afectando el puntaje sin que el consumidor lo sepa.

Para ello, se puede acceder de forma gratuita a través del sitio oficial AnnualCreditReport.com, el único autorizado por ley federal.

El informe de crédito contiene el historial de pago de facturas de una persona, sus deudas actuales y su información financiera. Las compañías y los prestamistas lo usan para calcular tu puntaje de crédito.

Un informe con errores puede causar muchos inconvenientes. Anualmente cientos de personas reciben sus reportes crediticios con erratas o datos fallidos y se enfrentan a la angustiosa tarea de solucionarlos, a menudo sin tener los conocimientos necesarios.

Una de las principales faltas suele estar en la información de identificación. Se ofrecen datos incorrectos como el nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de seguro social, que luego provocan confusión y pueden ser perjudiciales.