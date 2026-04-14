La fuente del Casino Campestre de Camagüey: de símbolo a foco de dengue y abandono

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La fuente del Casino Campestre de Camagüey, uno de los espacios más emblemáticos del parque urbano más grande de Cuba, se ha convertido en un receptáculo de agua negra, basura, lodo y mosquitos, según una denuncia publicada en Facebook por el periodista José L. Tan Estrada bajo el hashtag #TanteandoCuba.

"Hoy es un hueco podrido lleno de agua negra, basura, lodo y mosquitos. La estatua que coronaba el centro: destrozada, descascarada, irreconocible. El fondo es un caldo de cieno donde nadie sabe cuántas larvas de Aedes aegypti están creciendo ahora mismo", escribió el periodista en su publicación.

El parque, que abarca más de 131,500 metros cuadrados, inaugurado en abril de 1860, es considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad y un símbolo del patrimonio camagüeyano. Su deterioro progresivo refleja el abandono generalizado que sufren los espacios públicos en Cuba.

La estructura afectada es la llamada fuente de los flamencos, un estanque circular de diez metros que en su momento fue uno de los atractivos más fotografiados del parque. Hoy, según la denuncia, no queda rastro de su antigua belleza.

No es la primera vez que instalaciones del Casino Campestre generan alarma pública. El zoológico del mismo Casino Campestre fue denunciado el 2 de abril por el abandono extremo en que se encuentran sus animales, incluyendo leones en condiciones deplorables.

Ante aquellas críticas, la dirección del zoológico calificó las denuncias de manipulación y calumnia, sin ofrecer soluciones concretas ni reconocer públicamente las deficiencias señaladas por ciudadanos y periodistas.

La situación resulta especialmente preocupante en el contexto sanitario actual. Cuba registró 65 muertes y más de 81,900 infectados en 2025 a causa del dengue y el chikungunya, enfermedades transmitidas precisamente por el mosquito Aedes aegypti, cuya reproducción se ve favorecida por focos de agua estancada como el que describe la denuncia.

Las autoridades sanitarias han confirmado transmisión activa en 14 provincias, incluida Camagüey, lo que convierte el abandono de la fuente en un problema que va más allá del deterioro patrimonial y representa un riesgo directo para la salud de los habitantes de la ciudad.