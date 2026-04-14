La fuente del Casino Campestre de Camagüey: de símbolo a foco de dengue y abandono

Vídeos relacionados:
La fuente del Casino Campestre de Camagüey, uno de los espacios más emblemáticos del parque urbano más grande de Cuba, se ha convertido en un receptáculo de agua negra, basura, lodo y mosquitos, según una denuncia publicada en Facebook por el periodista José L. Tan Estrada bajo el hashtag #TanteandoCuba.
"Hoy es un hueco podrido lleno de agua negra, basura, lodo y mosquitos. La estatua que coronaba el centro: destrozada, descascarada, irreconocible. El fondo es un caldo de cieno donde nadie sabe cuántas larvas de Aedes aegypti están creciendo ahora mismo", escribió el periodista en su publicación.
El parque, que abarca más de 131,500 metros cuadrados, inaugurado en abril de 1860, es considerado uno de los pulmones verdes más importantes de la ciudad y un símbolo del patrimonio camagüeyano. Su deterioro progresivo refleja el abandono generalizado que sufren los espacios públicos en Cuba.
La estructura afectada es la llamada fuente de los flamencos, un estanque circular de diez metros que en su momento fue uno de los atractivos más fotografiados del parque. Hoy, según la denuncia, no queda rastro de su antigua belleza.
No es la primera vez que instalaciones del Casino Campestre generan alarma pública. El zoológico del mismo Casino Campestre fue denunciado el 2 de abril por el abandono extremo en que se encuentran sus animales, incluyendo leones en condiciones deplorables.
Ante aquellas críticas, la dirección del zoológico calificó las denuncias de manipulación y calumnia, sin ofrecer soluciones concretas ni reconocer públicamente las deficiencias señaladas por ciudadanos y periodistas.
La situación resulta especialmente preocupante en el contexto sanitario actual. Cuba registró 65 muertes y más de 81,900 infectados en 2025 a causa del dengue y el chikungunya, enfermedades transmitidas precisamente por el mosquito Aedes aegypti, cuya reproducción se ve favorecida por focos de agua estancada como el que describe la denuncia.
Las autoridades sanitarias han confirmado transmisión activa en 14 provincias, incluida Camagüey, lo que convierte el abandono de la fuente en un problema que va más allá del deterioro patrimonial y representa un riesgo directo para la salud de los habitantes de la ciudad.
Preguntas Frecuentes sobre el Deterioro del Casino Campestre de Camagüey
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el estado actual de la fuente del Casino Campestre de Camagüey y por qué es preocupante?
La fuente del Casino Campestre de Camagüey se ha convertido en un foco de agua negra, basura y mosquitos, lo cual es preocupante debido a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue y el chikungunya. Este deterioro refleja el abandono de los espacios públicos en Cuba, afectando tanto el patrimonio como la salud pública.
¿Qué riesgos sanitarios representa el abandono de la fuente para los habitantes de Camagüey?
El abandono de la fuente representa un riesgo directo para la salud de los habitantes de Camagüey al convertirse en un criadero del mosquito Aedes aegypti. Este insecto es responsable de la transmisión de enfermedades como el dengue y el chikungunya, que han causado miles de infecciones y muertes en Cuba. La situación es crítica en un contexto donde ya hay transmisión activa de estos virus en la región.
¿Qué respuesta han dado las autoridades ante las denuncias de abandono en el Casino Campestre?
Las autoridades del Casino Campestre han minimizado las denuncias calificándolas de manipulación y calumnia, sin ofrecer soluciones concretas. Aunque se han realizado algunas acciones de limpieza y reparación en el zoológico tras la presión ciudadana, no ha habido una respuesta pública efectiva respecto al problema de la fuente y otros espacios deteriorados.
¿Qué impacto tiene el abandono del Casino Campestre en el patrimonio de Camagüey?
El Casino Campestre, inaugurado en 1860, es considerado uno de los pulmones verdes más importantes y un símbolo del patrimonio camagüeyano. Su deterioro no solo afecta el valor histórico y cultural del lugar, sino que también refleja el abandono generalizado de los espacios públicos en Cuba, lo que contribuye a la pérdida de identidad y calidad de vida en la comunidad.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.