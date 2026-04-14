De producir azúcar a apostar por estevia: Otro experimento del régimen en plena crisis

La provincia de Artemisa celebró una feria de negocios en la que presentó como “gran novedad” el cultivo de estevia, una planta originaria de Paraguay, mientras su única industria azucarera produce menos del 40% de lo previsto y campesinos acumulan millones en impagos por parte del Estado.

El evento, cubierto por el oficialista Canal Caribe, reunió a empresas estatales, cooperativas y nuevos actores económicos privados con el objetivo declarado de impulsar la producción de alimentos y fomentar alianzas entre el sector estatal y el privado.

“Estamos presentando como novedad el cultivo de la estevia, que es una planta originaria de Paraguay, pero que se usa fundamentalmente para la producción de azúcar de los diabéticos y por tanto estamos tratando de cultivarla para hacer extensivo ese cultivo aquí en el municipio”, explicó el productor Reinaldo Valdés González.

La estevia, cuyos compuestos pueden ser entre 200 y 300 veces más dulces que el azúcar de caña, es utilizada como edulcorante sin impacto significativo en los niveles de glucosa, lo que la convierte en una opción para personas con diabetes.

Sin embargo, la promoción de este cultivo contrasta con la crítica situación de la agroindustria azucarera en la provincia. El único central produjo apenas 3,018 toneladas de azúcar durante la zafra, muy por debajo de lo planificado, en un contexto en el que Cuba produce hoy menos azúcar que en 1899, según economistas.

A la caída productiva se suma el problema de los impagos. Campesinos de Artemisa acumulan más de cuatro millones de pesos pendientes por entregas realizadas al Estado, una deuda que desincentiva la producción y profundiza la crisis alimentaria.

No es la primera vez que las autoridades apuestan por cultivos alternativos como salida a los problemas estructurales del agro. En años recientes, se promovieron iniciativas como la moringa, la flor de jamaica o el corojo, sin lograr revertir el deterioro sostenido de la producción nacional.

La llamada feria de negocios en Artemisa fue presentada por la narrativa oficial como un paso clave para el desarrollo económico de la provincia. Según el telecentro estatal ARTV Artemisa, la feria fue convocada para “fortalecer los vínculos con entidades ubicadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, promoviendo el encadenamiento productivo, la inversión y la cooperación entre los diferentes sectores”.

El medio aseguró además que la iniciativa constituye “un paso importante para dinamizar la economía local, incentivar la producción nacional y aprovechar las potencialidades del territorio”, en un espacio que —según su cobertura— apuesta por “la integración, la innovación y el crecimiento económico”.