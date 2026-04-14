Colapso de la producción de autobuses en Cuba: La "evaporación" que nadie puede detener

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Un gráfico publicado el pasado miércoles por el economista cubano Pedro Monreal resume en ocho cifras el desplome de la industria de fabricación de autobuses en Cuba: de 473 unidades producidas en 2019 a apenas 12 proyectadas para 2026, una caída del 97,5% en solo siete años.

Monreal compartió en su cuenta de X el gráfico bajo el título "La indetenible evaporación de la industria de equipos de transporte de Cuba", una descripción que condensa décadas de deterioro acelerado bajo el modelo centralizado del régimen.

Los datos muestran una curva sin recuperación posible: 473 unidades en 2019, 344 en 2020, 154 en 2021, 60 en 2022, una leve recuperación a 72 en 2023, nueva caída a 53 en 2024, y proyecciones de 17 para 2025 y 12 para 2026.

La única ensambladora de autobuses en Cuba es la Empresa Productora de Ómnibus Evelio Prieto Guillama (CAISA), ubicada en Guanajay, Artemisa, con más de 52 años de historia y más de 35,000 vehículos procesados a lo largo de su existencia.

En su mejor momento, CAISA fabricó 350 unidades del modelo Diana en 2016, lo que le valió la distinción de Proeza Laboral. En 2024, la empresa planificó fabricar cinco ómnibus Diana y solo entregó uno, incumpliendo su objeto social por dificultades con la importación de partes y piezas.

Ante la imposibilidad de mantener la producción de autobuses, CAISA diversificó en enero de 2025 hacia la fabricación de motos Diana de dos ruedas como alternativa de supervivencia industrial, informó el periódico oficialista Trabajadores.

De acuerdo con otro medio oficialista, Juventud Rebelde, el gobierno anunció en enero de 2026 la reparación de 100 ómnibus gracias a un donativo chino de piezas valorado en 10 millones de dólares llegado en agosto de 2025, con un ritmo estabilizado de ocho unidades mensuales. La expectativa inicial de reparar 20 unidades antes de fin de 2025 no se cumplió.

El colapso productivo se traduce directamente en la parálisis del transporte público. El ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila reconoció en marzo de 2026 que los ómnibus nacionales operan con una sola salida diaria, los trenes circulan cada ocho días y el ferry a Isla de la Juventud tiene apenas dos frecuencias semanales.

El propio régimen admitió el 31 de enero de 2026 que el transporte público solo cubre el 42% de las metas planificadas.

El derrumbe del sector se enmarca en una crisis económica estructural más amplia. La economía cubana contrajo su PIB un 5% en 2025, acumulando una caída superior al 15% desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Por su parte, The Economist Intelligence Unit proyecta una contracción adicional del 7,2% para 2026, informó la agencia Efe.

Monreal, quien también calificó de conservador el Decreto 127/2025 sobre reformas económicas, señala que el cumplimiento de planes en 2025 fue solo del 51%, evidencia de que el modelo centralizado es incapaz de revertir un deterioro que, en el caso de los autobuses, ya roza la extinción industrial.