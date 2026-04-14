La Habana insiste en conversar con EE.UU., pero descarta cualquier reforma política

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La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Anayansi Rodríguez Camejo, declaró este martes a la agencia Anadolu desde Estambul que el régimen cubano está dispuesto a dialogar con Washington, pero trazó una línea roja que dijo es inamovible y que se refiere al sistema político y al liderazgo del país, los cuales, señaló, no son negociables bajo ninguna circunstancia.

"Puedo confirmar categóricamente que el sistema político cubano no es negociable", afirmó Rodríguez Camejo. "No forma parte de la mesa de negociación, si es que podemos tener una mesa de negociación. Y, por supuesto, ni el presidente ni el cargo de ningún funcionario son negociables."

Las declaraciones se producen un día después de que el presidente Donald Trump volviera a amenazar a la isla ante periodistas en la Casa Blanca: "Cuba es una nación en decadencia, y vamos a hacer esto, y puede que hagamos una parada en Cuba después de que hayamos terminado con esto", dijo el lunes en referencia a las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

A pesar de la tensión, la viceministra señaló que existen áreas donde ambos países podrían cooperar. "En las negociaciones con Estados Unidos, hay una gran cantidad de temas de interés mutuo", dijo, mencionando la aplicación de la ley, el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. "Son cuestiones que podemos abordar de forma cooperativa."

Rodríguez Camejo confirmó que se están llevando a cabo conversaciones de alto nivel entre ambos gobiernos, aunque aclaró que se manejan con discreción por tratarse de asuntos delicados. La vicecanciller Josefina Vidal había descrito ese proceso en marzo como "una fase muy preliminar, muy inicial" sin "negociación estructurada entre los dos gobiernos".

La funcionaria rechazó además la caracterización de Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para Estados Unidos, término que Trump utilizó al firmar, el 29 de enero, la orden ejecutiva que impuso el bloqueo de combustible a la isla. "Cuba no representaba en absoluto ninguna amenaza para ningún país, incluidos los Estados Unidos de América", respondió.

Desde esa orden ejecutiva, Cuba apenas recibió un envío de crudo —procedente de Rusia— en casi cuatro meses, lo que ha agravado una crisis energética devastadora. Según la propia viceministra, el bloqueo le cuesta a la economía cubana alrededor de 7,000 millones de dólares anuales.

"El país se está deteriorando debido a la infraestructura energética, lo que provoca apagones y cortes de luz prolongados que nuestra gente sufre cada minuto", denunció Rodríguez Camejo.

El impacto humanitario que describió es alarmante: cerca de 100,000 pacientes aguardan una operación quirúrgica, entre ellos casi 2,000 niños; hasta 40,000 embarazadas esperan una ecografía; y más de 30,000 niños no reciben sus vacunas a tiempo por la falta de transporte refrigerado.

Este martes, el canciller Bruno Rodríguez también denunció en redes sociales las declaraciones contradictorias de la administración Trump sobre el suministro de combustible, acusándola de crear confusión deliberada para seguir impidiendo la entrada de crudo a Cuba.

Ante las amenazas de Trump, Rodríguez Camejo no cedió en el tono: "Puedo asegurar que cualquier agresor externo se topará con una resistencia inexpugnable por parte de nuestro pueblo", advirtió, aunque insistió en que La Habana prefiere una relación "civilizada" basada en reciprocidad y soberanía, sin condiciones previas.

La posición del régimen queda así definida con claridad: conversaciones sí, pero sin tocar el poder.