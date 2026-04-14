A prisión cubanoamericana exmiembro de Junta Escolar de Miami-Dade tras declararse culpable de robar $100,000 de fondos del distrito

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La cubanoamericana Lubby Navarro, ex vicepresidenta de la Junta Escolar de Miami-Dade, fue sentenciada este martes a 14 meses de prisión tras declararse culpable de hurto mayor en tercer grado por haber usado más de 100,000 dólares de los fondos del distrito escolar en compras personales no autorizadas.

Como parte de un acuerdo al que llegó con la Fiscalía estatal de Miami-Dade, Navarro, de 51 años, cumplirá la condena de un año y dos meses de cárcel, seguidos de tres años de libertad condicional; y además, deberá restituir 101,109 dólares al distrito y tiene prohibido ejercer cargos gubernamentales mientras dure su libertad condicional.

En virtud del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía aceptó retirar un segundo cargo de hurto mayor y dos cargos de fraude organizado, decisión que evitó un juicio que estaba programado para este mes de abril.

Durante la audiencia, la exfuncionaria se dirigió directamente a los estudiantes afectados: "Quiero comenzar pidiendo disculpas a los niños de las escuelas públicas de Miami-Dade".

Según los fiscales, Navarro realizó las compras fraudulentas durante 2022 usando tarjetas de crédito emitidas por el distrito escolar, antes de renunciar a su cargo en diciembre de ese año.

Más de 92,000 dólares fueron gastados en establecimientos como Walmart, Apple, Amazon, Gucci y BrandsMart, en artículos que incluían electrodomésticos, dispositivos electrónicos, ropa, productos de salud y belleza, muebles, alimentos y más de 178 tarjetas de regalo.

Cámaras de vigilancia de Walmart captaron a Lubby Navarro haciendo compras personales con tarjetas de crédito asignadas a ella como funcionaria de la Junta Escolar de Miami-Dade. Fotos: Miami-Dade State Attorney's Office

Otros 9,000 dólares se destinaron a gastos de viaje no autorizados: boletos de avión, hoteles, alquileres de autos y comidas para viajes a República Dominicana con su madre, a Las Vegas con su entonces novio y a Disney World para la familia de él.

Parte de los fondos también fueron utilizados para adquirir equipos destinados al negocio de su pareja en Fort Lauderdale, entre ellos un refrigerador de grado comercial, un congelador tipo arcón, un enfriador de vino y una máquina de café espresso.

La investigación, liderada por el inspector general de Miami-Dade, Félix Giménez, junto a la unidad anticorrupción de la fiscalía, reveló además que Navarro alteraba y falsificaba recibos para ocultar los gastos ante el personal administrativo del distrito.

Las autoridades detuvieron a Navarro inmediatamente después de la audiencia judicial de este martes.

Navarro fue arrestada en enero de 2024 tras una investigación que se inició cuando las tarjetas de crédito del distrito que tenía en su poder no fueron conciliadas después de su renuncia.

Nacida en La Habana y residente en Miami por más de 35 años, Navarro había construido una destacada trayectoria política: fue designada miembro de la Junta Escolar del Distrito 7 por el gobernador Rick Scott en 2015, llegó a ser vicepresidenta de la junta y en junio de 2022 fue elegida presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados.

Tras su arresto, perdió su doctorado honorario y fue puesta en licencia administrativa por el South Broward Hospital District, donde trabajaba como lobista.

La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle emitió este martes un comunicado en el que fue contundente al valorar el caso: "Los funcionarios públicos ocupan posiciones de autoridad y confianza para garantizar la seguridad y la calidad de vida de quienes viven en nuestra comunidad, no para utilizar fondos públicos en beneficio personal. En lugar de intentar eludir las consecuencias de sus actos, Lubby Navarro ha admitido su culpabilidad y ha aceptado su sentencia, que incluye prisión".

Fernández Rundle afirmó que su equipo de fiscales e investigadores de corrupción pública seguirá garantizando "que el gobierno opere para el pueblo del condado de Miami-Dade, no para el beneficio económico de quienes ocupan un cargo o una posición".

El caso de corrupción motivó, además, que el Distrito Escolar de Miami-Dade implementara nuevas políticas sobre el uso de tarjetas de crédito institucionales y capacitación para miembros del consejo.