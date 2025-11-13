La emprendedora e influencer cubana Flor de Cuba continúa cosechando logros y esta vez lo hace a lo grande: será invitada especial en el programa “Hoy Día” de Telemundo, uno de los espacios matutinos más vistos de la televisión hispana en Estados Unidos. La noticia fue confirmada por la propia creadora en su cuenta de Instagram, donde compartió un video subiéndose a una camioneta blanca vestida con un elegante traje rojo, lista para su participación televisiva.

“Corran y avísenle a mi madre que su hija es invitada especial en Telemundo”, escribió emocionada Flor junto al video, que rápidamente se llenó de mensajes de admiración y orgullo por parte de sus seguidores. La creadora, conocida por su energía y autenticidad, ha logrado conectar con una audiencia que la sigue no solo por su contenido, sino por su historia de vida marcada por el esfuerzo y la superación.

Flor, que llegó a Estados Unidos con apenas 200 dólares y sin papeles, ha logrado construir un imperio digital en tiempo récord. Su éxito más reciente fue alcanzar un millón de dólares en ventas en solo 27 días a través de TikTok Shop, un logro que la ha convertido en un ejemplo de resiliencia y determinación para la comunidad latina.

La participación en Telemundo marca un nuevo capítulo en su carrera, consolidando su presencia mediática y abriendo puertas a nuevos proyectos. Desde su llegada al país, Flor ha demostrado que los sueños pueden hacerse realidad con disciplina, fe y trabajo constante.

Su aparición en “Hoy Día” no solo representa un reconocimiento a su esfuerzo, sino también una oportunidad para compartir su mensaje de inspiración con millones de espectadores. Con su característica mezcla de humildad y empoderamiento, Flor de Cuba llega a Telemundo para recordarle al mundo que no hay límites cuando se cree en uno mismo.