Lo que empezó como un día cualquiera terminó siendo uno de los más difíciles en la vida de Flor de Cuba. La popular creadora de contenido cubana tuvo que ser operada de urgencia en un hospital de Miami tras sufrir un embarazo ectópico, una grave complicación que puso en riesgo su vida y la llevó directamente al quirófano.

“Tenía un anticonceptivo subdérmico, de esos que van debajo del brazo, y de pronto comencé a sentir un dolor extremadamente fuerte durante mi primera consulta con la psicóloga”, contó Flor en un video publicado en sus redes sociales, donde mostró cómo vivió el angustiante momento junto a su pareja, Ale. Desde la cama del hospital, visiblemente afectada, explicó que ante la intensidad del dolor, su pareja decidió llevarla de inmediato a urgencias. “Resulta que la prueba de orina dio positiva, pero en el ultrasonido no aparecía ningún feto dentro del útero”, relató con sinceridad.

Los médicos optaron por mantenerla ingresada para observar su evolución. Sin embargo, horas después confirmaron que se trataba de un embarazo ectópico, una condición en la que el embrión se implanta fuera del útero, lo que puede ser potencialmente mortal. “Tuve un embarazo ectópico y me extirparon una trompa. Gracias a Dios estoy bien y recuperándome”, expresó la influencer, agradeciendo profundamente al equipo médico del hospital de Coral Gables por su profesionalismo y apoyo.

En su publicación, Flor también aprovechó para resaltar la importancia de contar con un seguro médico, asegurando que fue lo que le permitió recibir atención inmediata. “La vida cambia en un segundo. Es importante tener un seguro médico”, escribió, dirigiendo un especial agradecimiento al ginecólogo que la operó, el doctor Carlos Peña, por su dedicación y acompañamiento durante todo el proceso.

La publicación, que en pocas horas superó los 15 mil “me gusta” y acumuló casi mil comentarios, se llenó de mensajes de cariño y buenos deseos de parte de sus seguidores. “Gracias a todos por sus buenos deseos, lo valoro mucho de verdad. Aquí estoy para mostrar lo bueno y lo malo, y siempre dejar una enseñanza”, respondió Flor, visiblemente conmovida por la ola de apoyo.

Fiel a su estilo transparente y cercano, Flor de Cuba compartió su experiencia con el objetivo de crear conciencia sobre la salud femenina y los riesgos de los embarazos ectópicos. “Gracias a Dios estoy bien”, concluyó, dejando un mensaje esperanzador y lleno de fortaleza a su comunidad digital. ¡Pronta recuperación, Flor!