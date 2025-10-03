Dany Ome y Kevincito El 13 estrenan "El Gordo" en medio de tensiones políticas por sus conciertos en Cuba

Los reguetoneros cubanos Dany Ome y Kevincito El 13 acaban de lanzar su nuevo tema “El Gordo”, en medio de una creciente polémica y posibles repercusiones por sus recientes conciertos en Cuba.

La canción llegó este viernes acompañada de un videoclip que ya genera comentarios encendidos en redes sociales, donde muchos de sus seguidores aseguran que "se va viral".

“Ya salió familia, corran para YouTube”, escribió Dany Ome en su cuenta de Instagram, junto a un fragmento del video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones.

Una letra con dardos

El tema de reparto, incluye frases que muchos ya interpretan como ua respuesta directa a la controversia actual y a los críticos que han cuestionado sus pasos más recientes.

“Si yo no me meto con nadie, no estoy para nadie, no aclaro más dudas / Ya lo dice la gente, lo dice YouTube, número uno en Cuba y en Miami también / Ayyy no hay que llorar, sé que duele tener que aceptar, a todos los estoy matando”, dice uno de los fragmentos.

En otro verso que da título al tema, los artistas afirman: "El que puso el reparto comercial, fue el gordo / El que lo va a hacer internacional, el gordo / Ustedes no se la quieren dar al gordo / Yo los veo haciéndose los ciegos y los sordos".

Polémica en aumento: investigación y gira pospuesta

El estreno del tema ocurre justo cuando ambos artistas están en el centro del huracán mediático. Esta semana, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart solicitó formalmente al Departamento del Tesoro que se investigue a Dany Ome y Kevincito El 13 por posibles violaciones a las sanciones de Estados Unidos, luego de sus conciertos en Cuba, imágenes de los cuales aparecen en el videoclip del nuevo tema.

Según Díaz-Balart, dichos eventos podrían haber generado beneficios económicos al régimen cubano, lo que constituiría una infracción legal. “Las sanciones pueden incluir multas, prohibiciones de viajar e incluso la revocación de procesos de ciudadanía”, advirtió el congresista en declaraciones a Telemundo 51.

Gira por Europa pospuesta

En medio de las especulaciones, Kevincito El 13 salió al paso de los rumores, asegurando que la gira europea prevista junto a Dany Ome no está cancelada, sino pospuesta, debido a su proceso personal de naturalización como ciudadano estadounidense.

“Yo apliqué para la ciudadanía hace dos meses y no se debe salir del país durante ese proceso. No tenemos ningún problema legal ni migratorio”, afirmó en un video en Instagram.

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro no ha confirmado si abrirá una investigación formal, pero el caso ya ha encendido el debate entre los cubanos en redes sociales.

A pesar de la tormenta política, los fans de Dany Ome y Kevincito El 13 celebran el lanzamiento de "El Gordo", posicionándolo como un posible nuevo éxito viral. En medio del revuelo, los artistas parecen enviar un mensaje claro: la música no se detiene.

