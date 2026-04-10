Acusan a administradora de condominio de Miami-Dade de fraude, sobornos y hurto mayor

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La administradora del Greynolds Park Club Condominium, en North Miami Beach, fue arrestada en el estacionamiento del propio edificio que gestionaba, acusada de exigir sobornos a un proveedor contratado a cambio de mantenerlo en sus funciones.

María del Carmen Álvarez-Concepción, de 57 años, enfrenta cargos de solicitar y aceptar sobornos, fraude organizado y hurto mayor en segundo grado, informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Según reporta Local 10, el caso se originó cuando un miembro de la junta directiva y propietario del condominio, ubicado en el 17890 de W. Dixie Highway, contactó a las autoridades para reportar irregularidades en el manejo de los fondos de la asociación.

El 23 de enero, ese miembro de la junta fue contactado por un proveedor contratado que reveló que Álvarez-Concepción le exigía pagos en efectivo y mediante transferencias por Zelle para no perder el contrato con el edificio.

El proveedor se reunió formalmente con detectives en febrero y corroboró la información inicial ante las autoridades.

El informe de arresto señala que el miembro de la junta "reportó preocupaciones de larga data sobre el control exclusivo de la acusada sobre contratos multimillonarios, falta de transparencia financiera, cargos cuestionables, registros faltantes y la exclusión de ciertos miembros de la junta de decisiones importantes de la asociación".

Según la Policía, entre el 7 de marzo de 2025 y el 5 de diciembre de 2025, la mujer solicitó y aceptó repetidamente sobornos del proveedor, quien le entregó aproximadamente 19,910 dólares en efectivo y transferencias por Zelle.

Entre el 18 de febrero y el 19 de marzo de este año, la acusada aceptó 1,000 dólares adicionales en sobornos, lo que eleva el total de pagos no revelados a aproximadamente 20,910 dólares.

Todos esos pagos estaban ocultos a la junta directiva y no contaban con autorización de la asociación, precisaron las autoridades.

Álvarez-Concepción fue detenida el jueves por la tarde y trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Al ser interrogada, "admitió haber aceptado sobornos mientras actuaba en su cargo como administradora en el lugar".

Según reporta Telemundo 51, se esperaba que este viernes compareciera ante el tribunal de fianzas.

"Este arresto refleja nuestro compromiso de proteger a los residentes y exigir responsabilidades a quienes abusan de posiciones de confianza. Seguiremos combatiendo con firmeza el fraude en asociaciones dentro nuestra comunidad", dijo en un comunicado la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.