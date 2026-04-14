Cubana visita el Parque Lenin y lo que encontró la dejó sin palabras: "Parece un cementerio"

La cubana Sisi Aguilera visitó el Parque Lenin de La Habana y publicó un video en Facebook que muestra el estado de abandono total en que se encuentra el que fue durante décadas el principal —y prácticamente único— espacio recreativo para las familias de la capital.

"Yo sabía que estaba destruido pero quise venir a verlo con mis propios ojos", explica Aguilera al inicio del reel de un minuto y 39 segundos titulado "De risas a ruinas… así terminó este lugar". Lo que encontró la dejó sin palabras.

"Más que un parque parece un cementerio. La soledad que hay aquí me abruma. Hasta miedo me da de estar por allí", describe la cubana mientras recorre las instalaciones. Sus imágenes muestran estructuras vacías, maleza y un silencio que contrasta con los recuerdos de generaciones enteras de habaneros.

Aguilera no oculta la impotencia que le genera el espectáculo: "Es una pena, no hay mucho que mostrar porque todo desapareció. Pero nuevamente algo más que se destruye. Consecuencia del abandono. Aquí ya no hay risas, no hay juegos, no hay nada. Solo estructuras vacías y recuerdos".

La creadora de contenido conecta el deterioro del parque con la falta de opciones que enfrentan los niños cubanos hoy: "Después nos preguntamos por qué los niños no tienen infancia. ¿Dónde van a jugar? ¿Dónde disfrutan?". Y remata con una frase que resume lo que ve cada vez que sale a la calle: "Dicen que todo está bien, y yo lo único que veo es un país en ruinas".

El Parque Lenin fue inaugurado el 22 de abril de 1972 en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de La Habana, como un complejo recreativo de 472 hectáreas proyectado por el arquitecto Antonio Quintana Simonetti. En su época de esplendor contó con más de 33 instalaciones: montañas rusas, restaurantes, cafeterías, acuario, piscinas y el Parque Temático La Mariposa, apodado la "Disneylandia socialista". Durante décadas fue el destino favorito de las familias habaneras, con precios accesibles que lo hacían alcanzable para la mayoría.

"Este parque no era uno de los más modernos para nada. Tampoco tenía las mejores condiciones. Pero al menos era un sitio donde el cubano podía traer a sus niños en vacaciones porque no era tan costoso", recuerda Aguilera. "Recuerdo que vendían confituras mucho más económicas que en otros lugares y los niños y las familias tenían opciones para disfrutar. Pero con el tiempo todo empeoró y dejó de ser ese lugar al que tantos querían ir. Desapareció simplemente".

Tras el cierre por la pandemia de COVID-19, el parque intentó reabrir en abril de 2022 para celebrar su 50 aniversario, pero solo entre seis y ocho de las 17 atracciones del Parque Mariposa estaban operativas. Las pocas que funcionaron dejaron de hacerlo menos de un año después por falta de mantenimiento. Imágenes de los últimos años muestran la montaña rusa corroída, la icónica estrella destruida, la zona de conciertos demolida y personas en situación de calle ocupando las instalaciones.

En enero de 2025, el primer ministro Manuel Marrero prometió la restauración del Parque Lenin junto a ExpoCuba y el Zoológico Nacional, sin resultados tangibles. En julio de 2025, el gobierno anunció la reparación de solo tres atracciones —el barco pirata, el elefántico y el dinosaurio—, pero advirtió que no tendrán la misma movilidad original debido al deterioro acumulado por antigüedad, desgaste y lluvias ácidas.

A más de un año de esas promesas, el video de Sisi Aguilera confirma que el parque sigue igual. "Han dejado destruir todo", escribió un usuario en redes sociales, resumiendo el sentir de quienes crecieron entre sus atracciones y hoy solo encuentran escombros.