"Una vecina nos dio una pastilla de las que toma su niña": la dura realidad de la falta de medicamentos en Cuba

Una joven cubana identificada como @laurenlotti publicó el pasado 4 de abril un video en TikTok que resume con crudeza la crisis farmacéutica que padece la isla: su abuela, que sufre ataques de pánico, pasó la madrugada en crisis porque la familia no tenía medicación y no pudo conseguirla en ninguna farmacia estatal.

"Mi abuela padece de ataques de pánico. Cuando está sin medicación le da muy fuerte. Anoche estuvo toda la madrugada mal", relató la joven en el video de 52 segundos.

La solución llegó de donde suele llegar en Cuba: de un vecino. Una mujer del barrio cedió a la familia una pastilla de las que toma su propia niña. Tras tomarla, la abuela se calmó y pudo dormir.

"Lo más bonito que tenemos los cubanos es que nos ayudamos entre nosotros", dijo @laurenlotti, en una frase que condensa décadas de supervivencia colectiva ante el abandono del Estado.

La familia lleva mucho tiempo sin poder comprar medicamentos en la farmacia estatal. "Hace mucho tiempo tenemos que comprar los medicamentos por la calle a precios muy altos porque en la farmacia no hay medicina", explicó la joven. Esa noche, el abuelo preparaba el almuerzo mientras la abuela atravesaba la crisis.

El caso no es una excepción. A nivel nacional faltan 461 de los 651 fármacos del Cuadro Básico de Medicamentos, lo que significa que solo el 30% de los medicamentos esenciales está disponible en las farmacias cubanas. En Villa Clara, autoridades provinciales reconocieron el 27 de febrero que faltan 368 de los 636 medicamentos del cuadro básico, afectando, según sus propias palabras, "todas las familias farmacológicas".

El mercado informal se ha convertido en el único canal real de acceso a fármacos para millones de cubanos. Vendedores operan abiertamente en puntos de La Habana como el puente de 100 y Boyeros, y en canales de Telegram donde los medicamentos se ofrecen como mercancía común, según reconoció el propio periódico oficialista Trabajadores en marzo de 2026.

La respuesta del régimen ha sido perseguir a quienes llenan el vacío que él mismo genera. El gobierno ha realizado más de 5,000 operativos conjuntos del Ministerio de Salud con el MININT contra vendedores informales, eliminando los únicos canales alternativos de distribución existentes.

Ulises Toirac salió el 6 de abril en defensa de esos vendedores, argumentando en Facebook que sin ellos no habría acceso a fármacos para nadie. Días antes, el 5 de abril, el activista José Daniel Ferrer lanzó un llamado urgente para conseguir el antibiótico Aztreonam para una bebé de menos de dos meses en estado crítico en un hospital de Bayamo.

La crisis tiene consecuencias medibles y devastadoras. La tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada mil nacidos vivos, casi el triple del 3,9 registrado en 2018. En marzo de 2026, el director general de la Organización Mundial de la Salud calificó la situación sanitaria en Cuba de "profundamente preocupante".

"Esta situación la viven muchas personas en Cuba. La falta de medicinas en la farmacia y los precios muy altos en la calle", concluyó @laurenlotti en su video. "Mi gente hermosa, cada persona que me sigue, le está diciendo al mundo que Cuba existe, que merecemos estar mejor."