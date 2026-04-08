Pareja extranjera viaja a Cuba y queda marcada por la crisis: “Me doy cuenta de lo bien que estamos”

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Un viaje a Cuba que comenzó como simple curiosidad terminó convirtiéndose en una experiencia que les cambió la forma de ver la vida. Una pareja estadounidense regresó profundamente impactada tras convivir con la realidad cotidiana de la isla, marcada por la escasez y las carencias.

Grace y Nick Boersma, residentes en Ada Township, Michigan, viajaron a finales de enero con la organización humanitaria First-Hand Aid para llevar medicamentos y suministros médicos a comunidades vulnerables en Cuba, según un reportaje de FOX 17 Michigan.

Lo que encontraron allí fue mucho más que una misión solidaria.

“Realmente me hizo reflexionar sobre los privilegios que tenía y que nunca antes había considerado como tales”, confesó Grace tras su regreso, al comparar su vida en Estados Unidos con lo que vio en la isla.

Durante el viaje, la pareja fue testigo directo de una crisis que, según el fundador de la organización, Marc Bohland, es la peor que ha vivido Cuba en décadas. La falta de combustible, alimentos, agua, medicinas y electricidad forma parte del día a día de millones de cubanos.

La ayuda que llevaron —medicamentos básicos como ibuprofeno, antibióticos, pañales para adultos y suministros para ancianos— apenas alcanza para cubrir unas pocas semanas de necesidad. “Todo lo que traemos puede desaparecer en tres o cuatro semanas”, explicó Bohland, quien lleva más de dos décadas organizando este tipo de misiones.

Pero más allá de la escasez, lo que más marcó a los visitantes fue el contraste entre la precariedad material y la calidez humana.

La pareja no solo entregó ayuda, sino que vivió como los cubanos: se hospedó en casas particulares, enfrentó apagones de hasta 18 horas diarias y compartió la rutina de quienes sobreviven con lo mínimo. Aun así, recuerdan con asombro la generosidad que encontraron.

“Los cubanos son de las personas más hospitalarias que he conocido en mi vida”, aseguró Bohland.

Grace, por su parte, no olvida el momento en que entregaron medicamentos a una mujer encargada de distribuirlos. “La felicidad en su rostro era como si dijera: ‘Ahora podemos darles a las personas lo que necesitan’”, relató.

También le impactó la forma en que, pese a la escasez, muchas familias los recibieron con comida abundante. “Recuerdo que la comida fue de las mejores que he probado en mucho tiempo”, dijo, al describir platos sencillos pero preparados con entrega y dignidad.

De regreso a casa, la sensación que les queda es una mezcla de gratitud y responsabilidad.

“Me doy cuenta de lo bien que estamos”, reconocieron.

La experiencia no terminó con el viaje. Ahora, ambos aseguran que seguirán colaborando con la organización y compartiendo lo que vivieron, con la esperanza de que más personas comprendan la realidad que enfrentan los cubanos dentro de la isla.