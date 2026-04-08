Pareja extranjera viaja a Cuba y queda marcada por la crisis: “Me doy cuenta de lo bien que estamos”

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Un viaje a Cuba que comenzó como simple curiosidad terminó convirtiéndose en una experiencia que les cambió la forma de ver la vida. Una pareja estadounidense regresó profundamente impactada tras convivir con la realidad cotidiana de la isla, marcada por la escasez y las carencias.
Grace y Nick Boersma, residentes en Ada Township, Michigan, viajaron a finales de enero con la organización humanitaria First-Hand Aid para llevar medicamentos y suministros médicos a comunidades vulnerables en Cuba, según un reportaje de FOX 17 Michigan.
Lo que encontraron allí fue mucho más que una misión solidaria.
“Realmente me hizo reflexionar sobre los privilegios que tenía y que nunca antes había considerado como tales”, confesó Grace tras su regreso, al comparar su vida en Estados Unidos con lo que vio en la isla.
Durante el viaje, la pareja fue testigo directo de una crisis que, según el fundador de la organización, Marc Bohland, es la peor que ha vivido Cuba en décadas. La falta de combustible, alimentos, agua, medicinas y electricidad forma parte del día a día de millones de cubanos.
La ayuda que llevaron —medicamentos básicos como ibuprofeno, antibióticos, pañales para adultos y suministros para ancianos— apenas alcanza para cubrir unas pocas semanas de necesidad. “Todo lo que traemos puede desaparecer en tres o cuatro semanas”, explicó Bohland, quien lleva más de dos décadas organizando este tipo de misiones.
Pero más allá de la escasez, lo que más marcó a los visitantes fue el contraste entre la precariedad material y la calidez humana.
La pareja no solo entregó ayuda, sino que vivió como los cubanos: se hospedó en casas particulares, enfrentó apagones de hasta 18 horas diarias y compartió la rutina de quienes sobreviven con lo mínimo. Aun así, recuerdan con asombro la generosidad que encontraron.
“Los cubanos son de las personas más hospitalarias que he conocido en mi vida”, aseguró Bohland.
Grace, por su parte, no olvida el momento en que entregaron medicamentos a una mujer encargada de distribuirlos. “La felicidad en su rostro era como si dijera: ‘Ahora podemos darles a las personas lo que necesitan’”, relató.
También le impactó la forma en que, pese a la escasez, muchas familias los recibieron con comida abundante. “Recuerdo que la comida fue de las mejores que he probado en mucho tiempo”, dijo, al describir platos sencillos pero preparados con entrega y dignidad.
De regreso a casa, la sensación que les queda es una mezcla de gratitud y responsabilidad.
“Me doy cuenta de lo bien que estamos”, reconocieron.
La experiencia no terminó con el viaje. Ahora, ambos aseguran que seguirán colaborando con la organización y compartiendo lo que vivieron, con la esperanza de que más personas comprendan la realidad que enfrentan los cubanos dentro de la isla.
Impacto de la Crisis en Cuba: Experiencias y Ayuda Humanitaria
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo ha afectado la crisis cubana a los turistas que visitan la isla?
La crisis cubana ha impactado profundamente a los turistas que visitan la isla, como se evidencia en las experiencias de Grace y Nick Boersma, así como de otros viajeros como el bombero canadiense Russ Reimer. Estos visitantes han sido testigos de la escasez de alimentos, apagones y la difícil situación que enfrentan los cubanos, lo que ha resultado en experiencias transformadoras que los hacen reflexionar sobre sus propios privilegios.
¿Qué tipo de ayuda humanitaria está llegando a Cuba y quiénes la reciben?
La ayuda humanitaria que llega a Cuba incluye suministros médicos, alimentos no perecederos y equipos críticos, como paneles solares y generadores para hospitales. Esta ayuda es distribuida a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de Salud Pública, aunque existe la preocupación de que el régimen cubano controle la distribución. Alternativamente, algunas ayudas han sido canalizadas directamente a través de organizaciones como Cáritas para evitar el control estatal.
¿Cómo perciben los turistas la realidad cubana más allá de los destinos turísticos?
Muchos turistas perciben la realidad cubana como una experiencia dura y transformadora, que va más allá de las playas y el turismo típico. La escasez de productos básicos, los apagones prolongados y la falta de servicios esenciales son aspectos que impactan a los visitantes, quienes, como la turista mexicana @alitravel_, intentan abordar su viaje con empatía y conciencia de la situación crítica que atraviesa la población local.
¿Cuál es el papel del gobierno cubano en la distribución de ayuda humanitaria?
El gobierno cubano juega un papel central en la distribución de ayuda humanitaria, ya que la mayoría de los suministros pasan por sus manos a través del ICAP y el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, esta centralización ha generado críticas y preocupaciones sobre la transparencia y eficacia en la entrega a quienes realmente lo necesitan. En contraste, algunas ayudas internacionales intentan evitar la intermediación estatal para garantizar que lleguen directamente a la población afectada.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.