Ulises Toirac: sin vendedores particulares, en Cuba no habría medicinas

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El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este lunes en redes sociales un extenso texto en defensa de los vendedores particulares de medicamentos en Cuba, argumentando que sin vendedores particulares no habría donde amarrar la chiva para nadie, ni para quienes pueden pagar ni para quienes no.

El post surgió a raíz de un debate en la publicación de una amiga sobre la venta de medicinas "por la izquierda", un tema que Toirac consideró necesario abordar con franqueza ante la grave crisis de medicamentos que atraviesa Cuba.

En su texto, el humorista reconoce que estos vendedores operan al margen de la legalidad, pero defiende que el negocio en sí no es moralmente reprochable cuando el Estado es incapaz de garantizar el acceso a los fármacos por las vías oficiales.

La publicación llega en un contexto de escasez extrema. Según datos recientes, faltan 461 de 651 fármacos del cuadro básico, y la situación no ha mejorado: informes más recientes indican que solo el 30% del Cuadro Básico de Medicamentos está disponible en las farmacias del país.

Entre los productos que escasean se encuentra el salbutamol que lleva meses sin estar disponible en farmacias, un broncodilatador esencial para pacientes con asma y otras enfermedades respiratorias.

Pese a este panorama, las autoridades cubanas han intensificado las acciones represivas contra quienes intentan suplir la demanda de manera informal.

Un reciente operativo policial contra vendedores informales en Santiago de Cuba generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos ciudadanos denunciaron que esos vendedores son, en la práctica, la única fuente de acceso a ciertos medicamentos.

El gobierno, por su parte, ha justificado estas acciones como parte de una estrategia de control sanitario.

En los últimos meses se han realizado más de 5,000 operativos conjuntos del Ministerio de Salud con el MININT, aunque críticos señalan que estas medidas agravan la situación al eliminar los pocos canales alternativos de distribución que existen.

La postura de Toirac refleja un debate más amplio en la sociedad cubana sobre la criminalización de prácticas que, en ausencia de una respuesta estatal efectiva, se han convertido en mecanismos de supervivencia para miles de familias.