Ulises Toirac: sin vendedores particulares, en Cuba no habría medicinas

Vídeos relacionados:
El humorista y actor cubano Ulises Toirac publicó este lunes en redes sociales un extenso texto en defensa de los vendedores particulares de medicamentos en Cuba, argumentando que sin vendedores particulares no habría donde amarrar la chiva para nadie, ni para quienes pueden pagar ni para quienes no.
El post surgió a raíz de un debate en la publicación de una amiga sobre la venta de medicinas "por la izquierda", un tema que Toirac consideró necesario abordar con franqueza ante la grave crisis de medicamentos que atraviesa Cuba.
En su texto, el humorista reconoce que estos vendedores operan al margen de la legalidad, pero defiende que el negocio en sí no es moralmente reprochable cuando el Estado es incapaz de garantizar el acceso a los fármacos por las vías oficiales.
La publicación llega en un contexto de escasez extrema. Según datos recientes, faltan 461 de 651 fármacos del cuadro básico, y la situación no ha mejorado: informes más recientes indican que solo el 30% del Cuadro Básico de Medicamentos está disponible en las farmacias del país.
Entre los productos que escasean se encuentra el salbutamol que lleva meses sin estar disponible en farmacias, un broncodilatador esencial para pacientes con asma y otras enfermedades respiratorias.
Pese a este panorama, las autoridades cubanas han intensificado las acciones represivas contra quienes intentan suplir la demanda de manera informal.
Un reciente operativo policial contra vendedores informales en Santiago de Cuba generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos ciudadanos denunciaron que esos vendedores son, en la práctica, la única fuente de acceso a ciertos medicamentos.
El gobierno, por su parte, ha justificado estas acciones como parte de una estrategia de control sanitario.
En los últimos meses se han realizado más de 5,000 operativos conjuntos del Ministerio de Salud con el MININT, aunque críticos señalan que estas medidas agravan la situación al eliminar los pocos canales alternativos de distribución que existen.
La postura de Toirac refleja un debate más amplio en la sociedad cubana sobre la criminalización de prácticas que, en ausencia de una respuesta estatal efectiva, se han convertido en mecanismos de supervivencia para miles de familias.
Preguntas frecuentes sobre la crisis de medicamentos en Cuba y la postura de Ulises Toirac
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del acceso a medicamentos en Cuba?
En Cuba, la situación de acceso a medicamentos es crítica, con una escasez extrema que afecta tanto a farmacias estatales como a hospitales. Según los datos, faltan 461 de 651 fármacos del cuadro básico, y solo el 30% de este cuadro está disponible en las farmacias del país.
¿Qué papel juegan los vendedores particulares de medicamentos en Cuba?
Los vendedores particulares de medicamentos en Cuba se han convertido en una fuente vital de acceso a fármacos que escasean en el sistema oficial. Ulises Toirac defiende que, aunque operan al margen de la legalidad, son esenciales debido a la incapacidad del Estado para garantizar el acceso a los medicamentos.
¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a la venta ilegal de medicamentos?
El gobierno cubano ha intensificado las acciones represivas contra los vendedores informales de medicamentos, realizando más de 5,000 operativos en colaboración con el Ministerio de Salud y el MININT. Estas acciones han sido criticadas por agravar la situación al eliminar los pocos canales alternativos de distribución existentes.
¿Qué opina Ulises Toirac sobre la gestión del gobierno cubano en la crisis de medicamentos?
Ulises Toirac critica abiertamente la gestión del gobierno cubano en la crisis de medicamentos. Considera que el problema no se soluciona con medidas represivas y que el gobierno no ha sido capaz de garantizar el acceso a medicamentos básicos, lo que lleva a los ciudadanos a depender de mercados informales.
¿Qué alternativas propone Ulises Toirac para mejorar la situación de escasez en Cuba?
Ulises Toirac sugiere que, para mejorar la situación de escasez en Cuba, es necesario un cambio estructural en la gestión económica y política. Aboga por una mayor participación ciudadana y un enfoque que priorice la producción nacional para solucionar problemas internos antes de buscar culpables externos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.