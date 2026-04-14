Se fue loma abajo y sin freno: El video de Velito El Bufón y su nueva pareja que no dejó nada a la imaginación

El cantante cubano Velito El Bufón publicó en sus historias de Instagram un video muy íntimo junto a su nueva pareja, Paula Martínez, una joven rubia que trabaja como tripulante de cabina, en el que no dejó nada a la imaginación.
El material, sin narración verbal y solo con música de fondo, mostraba besos, caricias, abrazos, flores de regalo, escenas románticas y a la pareja durmiendo acurrucados en la cama, con el texto "Te amo" superpuesto sobre las imágenes.
Las escenas, captadas en lo que parece un entorno tropical y una habitación de hotel, son otra confirmación del romance, una relación que venía siendo rumoreada desde marzo de 2026, cuando ambos fueron vistos juntos en España.
La publicación llegó en un momento especialmente cargado, hace apenas un día fue el cumpleaños de Thalía, su ex pareja y madre de sus dos hijos, y en medio de una polémica que arrastra desde febrero, cuando Thalía anunció la ruptura apenas 11 días después de dar a luz a su segundo hijo, Thiago.
Ese mismo día, Velito salió al paso de las críticas y pidió que "dejen el chisme", asegurando que llevaban separados casi seis meses y que estaba "súper contento" con que Thalía también estuviera rehaciendo su vida.
El contexto musical añade otra capa a toda esta historia: Velito estrenó "Cuidámela" junto a Dany Ome y Kevincito El 13, una canción que sus seguidores interpretaron como dedicada a Thalía, con versos como "Sé que le hice daño al nadar con otros peces… pero deseo que seas feliz, si al final te lo mereces".
En redes sociales, las canciones sobre rupturas le han valido el apodo de "el Shakiro de Cuba", en referencia a Shakira y sus temas tras separarse de Gerard Piqué; y es que para colmo Velito lanzó esta semana el adelanto de su próxima canción, "Te echo de menos", y todos piensan que va dedicado a su ex.
Preguntas Frecuentes sobre Velito El Bufón y su Nueva Relación
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es la nueva pareja de Velito El Bufón?
Paula Martínez es la nueva pareja de Velito El Bufón. Ella es una joven rubia que trabaja como tripulante de cabina y que ha sido vista con el cantante desde marzo de 2026. Su relación se hizo pública en Instagram, generando gran atención en las redes sociales.
¿Qué sucedió con la relación entre Velito El Bufón y Thalía?
Velito El Bufón y Thalía terminaron su relación hace unos meses, aunque la ruptura se hizo pública en febrero de 2026. Thalía confirmó la separación a través de sus historias de Instagram, expresando que decidieron no hacerlo público de inmediato por su bienestar emocional. Ambos han manifestado el deseo de que el bienestar de uno repercuta en el bienestar de sus hijos.
¿Cómo ha afectado la ruptura a la música de Velito El Bufón?
La ruptura ha inspirado varias canciones de Velito El Bufón, como "Cuidámela" y el próximo lanzamiento "Te echo de menos", que los seguidores interpretan como dedicadas a Thalía. La situación ha llevado a que el cantante sea apodado "el Shakiro de Cuba", en referencia a su tendencia a convertir sus experiencias personales en éxitos musicales.
¿Qué ha dicho Velito El Bufón sobre los rumores y críticas en redes sociales?
Velito El Bufón ha pedido que "dejen el chisme" y que respeten su vida personal. Aseguró que está contento con su nueva relación y con que Thalía también esté rehaciendo su vida. Ha enfatizado que llevan separados casi seis meses y desea que ambas partes puedan vivir en paz.
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