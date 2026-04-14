Se fue loma abajo y sin freno: El video de Velito El Bufón y su nueva pareja que no dejó nada a la imaginación

El cantante cubano Velito El Bufón publicó en sus historias de Instagram un video muy íntimo junto a su nueva pareja, Paula Martínez, una joven rubia que trabaja como tripulante de cabina, en el que no dejó nada a la imaginación.

El material, sin narración verbal y solo con música de fondo, mostraba besos, caricias, abrazos, flores de regalo, escenas románticas y a la pareja durmiendo acurrucados en la cama, con el texto "Te amo" superpuesto sobre las imágenes.

Captura Instagram / Velito El Bufón

Las escenas, captadas en lo que parece un entorno tropical y una habitación de hotel, son otra confirmación del romance, una relación que venía siendo rumoreada desde marzo de 2026, cuando ambos fueron vistos juntos en España.

La publicación llegó en un momento especialmente cargado, hace apenas un día fue el cumpleaños de Thalía, su ex pareja y madre de sus dos hijos, y en medio de una polémica que arrastra desde febrero, cuando Thalía anunció la ruptura apenas 11 días después de dar a luz a su segundo hijo, Thiago.

Captura Instagram / Velito El Bufón

Ese mismo día, Velito salió al paso de las críticas y pidió que "dejen el chisme", asegurando que llevaban separados casi seis meses y que estaba "súper contento" con que Thalía también estuviera rehaciendo su vida.

El contexto musical añade otra capa a toda esta historia: Velito estrenó "Cuidámela" junto a Dany Ome y Kevincito El 13, una canción que sus seguidores interpretaron como dedicada a Thalía, con versos como "Sé que le hice daño al nadar con otros peces… pero deseo que seas feliz, si al final te lo mereces".

En redes sociales, las canciones sobre rupturas le han valido el apodo de "el Shakiro de Cuba", en referencia a Shakira y sus temas tras separarse de Gerard Piqué; y es que para colmo Velito lanzó esta semana el adelanto de su próxima canción, "Te echo de menos", y todos piensan que va dedicado a su ex.