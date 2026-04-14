Seis años sin ver a su madre en Cuba y así reaccionó cuando la vio llegar por sorpresa: "Me muero"

Una cubana viajó de sorpresa a Cuba para reencontrarse con su madre después de seis años sin verse, y el emotivo momento quedó registrado en un video publicado este lunes en TikTok que ha conmovido a miles de personas.

El clip, de casi dos minutos de duración, fue compartido por la usuaria @14lanena14, conocida como "La Nena 14", y muestra el instante exacto en que la madre ve llegar a su hija de forma inesperada.

La reacción de la madre lo dice todo: gritos de emoción, llanto incontenible y un abrazo que resume seis años de distancia y ausencia.

Su primera reacción audible en el video fue un "Oh, my God" que resume la magnitud de la sorpresa.

Según la descripción del video, el viaje fue organizado como regalo de cumpleaños: la autora menciona la fecha del 4 de junio como el día de la madre, lo que convierte este reencuentro en un gesto cargado de amor y planificación.

La autora también agradeció en la descripción a otra persona que hizo posible el momento: "Doy gracias a Dios que tú seas mi madre, y doy gracias a Dios por la mujer que tengo a mi lado que sin ella nada de esto hubiese sido posible".

No es la primera vez que esta cuenta protagoniza un reencuentro de este tipo. En agosto de 2025, @14lanena14 publicó un video titulado "¡Seis años sin abrazarlos!", protagonizado por Helen Sosa reencontrándose con sus hijos tras el mismo período de separación, que también generó un gran impacto emocional entre los seguidores.

El nuevo video de abril de 2026 parece ser un nuevo capítulo de esa misma historia familiar, esta vez con la hija cruzando el océano para sorprender a su madre en Cuba.

Este tipo de reencuentros se ha convertido en un fenómeno recurrente en TikTok desde 2025, donde la diáspora cubana documenta y comparte momentos similares: hijos que sorprenden a madres creyendo recibir un paquete, madres que corren por aeropuertos para abrazar a sus hijos, niñas que gritan de alegría al ver a sus madres en escuelas.