Una cubana identificada en TikTok como @zulypao13, del canal Pao y su mamá, publicó un video en el que relata la incómoda anécdota que vivió al reencontrarse con una conocida del pasado justo después de ser deportada de Estados Unidos a Cuba por segunda vez.

El encuentro en una cafetería en el Vedado habanero, adonde Pao llegó a tomar algo tras su llegada a la isla.

Fue ahí, en ese ambiente cotidiano y cargado de la realidad cubana, donde apareció la conocida. Al enterarse de la deportación, la mujer no tardó en soltar su veredicto: Ay qué mala suerte tú tienes, siempre te pasa.

"Yo me quedé en shock, no sabía si responder bien, si responder mal y simplemente preferí quedarme callada", relató Pao, quien confesó que mi mente se quedó maquinando sobre cómo reaccionar ante ese comentario tan fuera de lugar.

Para Pao, lo más difícil no fue la deportación en sí, sino enfrentarse a personas que tienen la costumbre de meterse y opinar de lo que tú no le estás pidiendo que opine, especialmente en momentos de vulnerabilidad.

Según reflexionó en su video, ese tipo de personas son infelices con ellos y necesitan que tú te sientas mal para sentirse mejor consigo mismas, una realidad que muchos migrantes cubanos deportados enfrentan a su regreso a la isla.