Arrestan a médico de Florida por causar la muerte de un paciente tras extraer órgano equivocado

El estadounidense fallecido junto a su esposa (i) y El médico acusado (d) Foto © Collage

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El Dr. Thomas Shaknovsky, cirujano osteópata de 44 años con práctica en Destin, Florida, fue arrestado este lunes y acusado de homicidio involuntario en segundo grado tras extraer el hígado en lugar del bazo de un hombre.

La grave negligencia médica, ocurrida durante una cirugía en agosto de 2024, provocó su muerte en la mesa de operaciones.

La imputación se produce después de que un gran jurado del condado de Walton determinara que existe causa probable para procesarlo, al considerar que sus acciones en el quirófano “constituyeron conducta delictiva conforme a la ley de Florida”.

El médico enfrenta cargos por la muerte de William Bryan, un hombre de 70 años residente en Alabama, que falleció mientras era intervenido en el hospital Ascension Sacred Heart Emerald Coast.

Una operación que terminó en tragedia

De acuerdo con la investigación, Shaknovsky realizaba una esplenectomía laparoscópica -una cirugía para extirpar el bazo- cuando presuntamente extrajo el hígado del paciente por error.

Las autoridades señalaron que esta acción “provocó una pérdida de sangre catastrófica y la muerte del paciente en la mesa de operaciones”.

El sheriff del condado de Walton, Michael Adkinson, subrayó la importancia del proceso: “Nuestro deber es seguir los hechos adondequiera que conduzcan, sin temor ni favoritismos. El gran jurado se ha pronunciado, y nuestra responsabilidad es garantizar que los cargos se tramiten mediante el debido proceso legal”.

Un paciente que no quería operarse

El drama comenzó días antes de la cirugía. Bryan y su esposa, Beverly, se encontraban en Florida atendiendo una propiedad cuando él comenzó a sentir un dolor agudo en el costado.

Tras acudir al hospital, los médicos detectaron una masa en el bazo y recomendaron una intervención quirúrgica.

Sin embargo, la familia no estaba convencida.

“Le dije que no queríamos operarnos en Florida, que queríamos volver a casa”, recordó Beverly luego de la tragedia pero -según su testimonio- el médico insistió: “Él dijo: ‘pues no van a poder llegar a casa con él. Se desangrará. Está sangrando internamente’”.

Finalmente, Bryan accedió a la cirugía. Lamentablemente, no salió con vida del quirófano.

La versión del médico y el hallazgo de la autopsia

Tras la operación, Shaknovsky explicó a la esposa que la causa de la muerte había sido la ruptura de un aneurisma esplénico.

Sin embargo, la autopsia reveló una realidad muy distinta: el bazo del paciente estaba intacto y en su lugar había sido extraído el hígado.

“Simplemente no podía creerlo”, dijo Beverly al conocer los resultados.

Durante la investigación, el propio médico reconoció que tuvo dificultades para identificar correctamente los órganos.

Alegó que actuó en medio del “shock y la confusión”. y que la anatomía del paciente era inusual.

En su relato a las autoridades, admitió que introdujo instrumentos “a ciegas” en el abdomen y que no pudo distinguir con claridad el órgano que estaba extrayendo.

Una cirugía descrita como caótica

Los testimonios del personal médico dibujan un escenario alarmante dentro del quirófano.

Según documentos oficiales, el equipo presente expresó preocupación por la complejidad del procedimiento y por la falta de experiencia del cirujano.

La intervención se realizó al final del día, con personal reducido, y derivó en una situación crítica cuando el paciente comenzó a sangrar masivamente.

De acuerdo con esos testimonios, el médico continuó la operación incluso cuando el abdomen estaba lleno de sangre y sin utilizar herramientas esenciales.

En un momento clave, al identificar un vaso sanguíneo, habría dicho: “Eso da miedo”.

El órgano extraído -que posteriormente se comprobó que era el hígado- fue inicialmente etiquetado como “bazo”.

Un historial médico bajo sospecha

El caso no es un hecho aislado. Diversas autoridades sanitarias ya habían documentado antecedentes preocupantes en la trayectoria de Shaknovsky.

En Alabama, donde también tenía licencia, se le acusó de otros dos episodios de mala praxis en 2023.

En uno de ellos, presuntamente extirpó parte del páncreas en lugar de la glándula suprarrenal durante una cirugía de rutina.

En otro, habría realizado una resección intestinal indebida que provocó la muerte de un paciente.

Las autoridades de ese estado advirtieron que el médico “podría representar un peligro inmediato para sus pacientes y el público”.

Su licencia fue suspendida en Florida poco después de la muerte de Bryan, y posteriormente también en Alabama y Nueva York.

Detención y proceso judicial en curso

Shaknovsky permanece detenido en la cárcel del condado de Walton y enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.

Hasta el momento, no se ha confirmado si cuenta con representación legal.

Mientras tanto, el hospital donde ocurrió la intervención ha señalado que el médico no era empleado directo de la institución y que no ha ejercido allí desde agosto de 2024.

La muerte de William Bryan ha generado indignación tanto entre profesionales de la salud como en la opinión pública.

Más allá del proceso penal, el caso plantea interrogantes sobre los controles médicos, la supervisión quirúrgica y la seguridad de los pacientes.

Para la familia, sin embargo, el golpe es irreversible: una intervención que pudo evitarse terminó convirtiéndose en una tragedia que ahora busca justicia en los tribunales.