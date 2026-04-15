Sube a 16 el número de inmigrantes muertos bajo custodia de ICE en 2026

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El número de inmigrantes fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos llegó a 16 en lo que va de año, tras la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, un ciudadano mexicano de 49 años hallado inconsciente en su celda en el Centro Correccional de Winn, en Louisiana.

El personal del centro lo encontró sin respuesta este fin de semana y lo trasladó de urgencia al hospital, donde fue declarado muerto poco después, informó Telemundo.

ICE señaló que Cabrera Clemente tenía antecedentes criminales y estaba en proceso de deportación al momento de su muerte.

Según la agencia, el hombre había ingresado a Estados Unidos sin inspección hace más de 25 años, fue detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y trasladado al Centro Correccional Winn el 13 de enero.

El gobierno de México informó que está investigando su muerte.

La cifra de 16 fallecidos en apenas tres meses y medio de 2026 se produce en un contexto de escalada alarmante: en 2025 murieron 33 inmigrantes bajo custodia de ICE, el número más alto en más de dos décadas, muy por encima de los 11 registrados en todo 2024.

Actualmente hay aproximadamente 60,000 inmigrantes bajo custodia de ICE en todo el país.

Según datos de la Fundación de la Familia Kaiser (KFF) publicados el 18 de marzo de 2026, desde el inicio de la segunda administración Trump en enero de 2025 hasta esa fecha se habían registrado 46 muertes en total, con un ritmo en 2026 de aproximadamente una muerte cada seis días, lo que proyectaría más de 60 fallecimientos para fin de año.

El análisis de KFF también reveló que 32 de esas 46 muertes estuvieron vinculadas a condiciones médicas preexistentes agravadas durante la detención, y que 36 ocurrieron en personas con tres meses o menos de detención.

El Centro Correccional Winn, operado por la Oficina del Sheriff del Condado de Winn y administrado por LaSalle Corrections, aloja aproximadamente 1,500 inmigrantes con casos pendientes ante la Corte de Inmigración y ha sido objeto de denuncias reiteradas por negligencia médica, abuso y condiciones inhumanas documentadas en reportes al Departamento de Seguridad Nacional desde 2020.

Entre los casos más resonantes de 2026 figura el de Geraldo Lunas Campos, un cubano de 55 años que murió el 3 de enero en el centro Camp East Montana, en Fort Bliss, Texas.

La autopsia del Médico Forense del Condado de El Paso clasificó su muerte como homicidio por asfixia por compresión del cuello y torso, contradiciendo la versión inicial de ICE, que la describió como un intento de suicidio durante un forcejeo.

Testigos declararon haber visto a guardias someter a Lunas Campos con una llave de estrangulamiento mientras repetía "no puedo respirar".

Un juez federal frenó las deportaciones de los testigos del caso para permitir una demanda por muerte injusta.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado sistemáticamente las condiciones en los centros de detención: hacinamiento, negligencia médica, falta de atención a enfermedades preexistentes y acceso limitado a representación legal. Según KFF, el 40% de las emergencias médicas en centros de ICE presentan retrasos atribuibles a los contratistas privados que gestionan las instalaciones.