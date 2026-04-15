EE.UU. elimina a cuatro narcotraficantes en operación contra terroristas en el Pacífico Oriental

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó este martes un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en el Pacífico Oriental, según confirmó el Comando Sur de Estados Unidos en sus redes sociales, resultando en la muerte de cuatro narco-terroristas varones.

El ataque fue ordenado directamente por el comandante del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan.

La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas.

Según el comunicado oficial, cuatro narco-terroristas varones fueron eliminados durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida en la operación.

Este ataque se enmarca en una serie de operaciones similares llevadas a cabo en días recientes.

El sábado pasado, dos strikes en el Pacífico Oriental dejaron cinco personas muertas, mientras que dos días después, un ataque adicional en la misma zona cobró dos vidas más.

De acuerdo con analistas militares, la operación del martes representa el aproximadamente quincuagésimo ataque de la Operación Southern Spear, una campaña que ha supuesto la mayor presencia militar en el Caribe desde la Crisis de los Misiles.

La escalada de estas operaciones ha generado controversia internacional. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han denunciado asesinatos extrajudiciales e ilegales, mientras que registros independientes apuntan a que la campaña ha dejado al menos 170 personas eliminadas en más de cincuenta ataques desde su inicio.