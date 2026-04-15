EE.UU. elimina a cuatro narcotraficantes en operación contra terroristas en el Pacífico Oriental

La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó este martes un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas en el Pacífico Oriental, según confirmó el Comando Sur de Estados Unidos en sus redes sociales, resultando en la muerte de cuatro narco-terroristas varones.
El ataque fue ordenado directamente por el comandante del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan.
La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas.
Según el comunicado oficial, cuatro narco-terroristas varones fueron eliminados durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida en la operación.
Este ataque se enmarca en una serie de operaciones similares llevadas a cabo en días recientes.
El sábado pasado, dos strikes en el Pacífico Oriental dejaron cinco personas muertas, mientras que dos días después, un ataque adicional en la misma zona cobró dos vidas más.
De acuerdo con analistas militares, la operación del martes representa el aproximadamente quincuagésimo ataque de la Operación Southern Spear, una campaña que ha supuesto la mayor presencia militar en el Caribe desde la Crisis de los Misiles.
La escalada de estas operaciones ha generado controversia internacional. Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas han denunciado asesinatos extrajudiciales e ilegales, mientras que registros independientes apuntan a que la campaña ha dejado al menos 170 personas eliminadas en más de cincuenta ataques desde su inicio.
Preguntas frecuentes sobre las operaciones militares de EE.UU. contra el narcotráfico en el Pacífico Oriental
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Operación Southern Spear?
La Operación Southern Spear es una campaña militar de Estados Unidos lanzada en septiembre de 2025, que combina vigilancia aérea, interdicciones navales y ataques cinéticos letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe. Esta operación se realiza bajo la dirección del Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) y ha intensificado las acciones militares en la región para combatir el crimen organizado transnacional.
¿Quién ordena los ataques en la Operación Southern Spear?
Los ataques en la Operación Southern Spear son ordenados por el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), bajo la dirección del general Francis L. Donovan. Este alto mando militar ha estado a cargo de la intensificación de las operaciones, que han generado controversia por su enfoque letal y la falta de procesos judiciales previos para los sospechosos abatidos.
¿Cuántas personas han muerto en la Operación Southern Spear?
Desde el inicio de la Operación Southern Spear, se han reportado al menos 170 personas muertas en más de 50 ataques. Los ataques se han llevado a cabo principalmente en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental, y han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y gobiernos de la región.
¿Cuál es la justificación legal para estos ataques?
La justificación legal para los ataques de la Operación Southern Spear se basa en la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación permite a EE.UU. usar la fuerza letal en aguas internacionales sin necesidad de captura ni proceso judicial previo. Sin embargo, esta práctica ha sido criticada por posibles violaciones al derecho humanitario internacional.
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