EE. UU. sugiere complicidad de Cuba en la guerra de Rusia contra Ucrania, según Axios

Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel en Moscú en mayo de 2025 (Imagen de Referencia).

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos ha informado al Congreso que el régimen cubano podría haber desempeñado un papel en el apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania, al permitir o facilitar la participación de ciudadanos cubanos como combatientes en el conflicto, según una exclusiva publicada por Axios.

De acuerdo con el reporte, basado en un documento no clasificado del Departamento de Estado enviado el 8 de abril a comités clave del Congreso, se estima que entre 1,000 y 5,000 cubanos podrían estar participando en operaciones militares del lado ruso en Ucrania.

La información, citada por Axios, señala que los ciudadanos cubanos se han convertido en uno de los grupos más numerosos de combatientes extranjeros identificables en ese frente.

El informe aclara que no existe evidencia pública concluyente de que el gobierno de La Habana haya enviado oficialmente tropas, pero sí apunta a “indicadores significativos” de que el régimen “toleró, permitió o facilitó selectivamente” el flujo de ciudadanos hacia la guerra.

Además, el Departamento de Estado sostiene que Cuba ha brindado “apoyo diplomático y político a Moscú”.

Un portavoz del Departamento de Estado citado por Axios afirmó que “el régimen cubano ha fallado en proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Esta valoración refuerza la postura de Washington de que La Habana tiene responsabilidad indirecta en la participación de nacionales en el conflicto.

El documento también recoge estimaciones de fuentes de inteligencia ucraniana, según las cuales varios miles de cubanos estarían desplegados directamente en el frente de combate.

Aunque las cifras varían, el rango de entre 1,000 y 5,000 combatientes es el más consistente entre las fuentes abiertas consultadas.

La publicación de este informe se produce en un contexto de creciente presión de la administración del presidente Donald Trump sobre el gobierno cubano.

Según Axios, la Casa Blanca ha intensificado su campaña para forzar un cambio de liderazgo en la isla y ha endurecido medidas como el bloqueo de envíos de petróleo.

El senador republicano Ted Cruz también se pronunció sobre el tema en declaraciones recogidas por el medio, afirmando que “el régimen cubano socava los intereses de Estados Unidos en todo el mundo” y sugiriendo que un eventual reemplazo del gobierno en La Habana sería positivo para Washington y sus aliados.

La presencia de ciudadanos cubanos en la guerra en Ucrania fue reportada por primera vez en 2023, cuando medios internacionales informaron sobre campañas de reclutamiento por parte de Rusia.

Legisladores rusos como Andrey Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Duma, habían señalado previamente cifras aún más elevadas de posibles mercenarios cubanos incorporados a las filas rusas.

Posteriormente, el gobierno cubano aseguró haber iniciado investigaciones y procesado casos relacionados con tráfico de personas, aunque el informe del Departamento de Estado señala que esas afirmaciones no pueden verificarse debido a la opacidad del sistema judicial cubano.

Axios también indica que este tema ya había sido utilizado por Washington en escenarios diplomáticos, como en debates en Naciones Unidas, donde EE. UU. argumentó la presencia de combatientes cubanos para oponerse a iniciativas favorables a La Habana.

En paralelo, las tensiones bilaterales han aumentado en los últimos meses, en medio de declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien ha reiterado su rechazo a implementar reformas políticas como la liberación de presos políticos o la celebración de elecciones multipartidistas, condiciones planteadas por Washington.

El informe citado por Axios se suma así a un escenario de confrontación creciente, en el que Estados Unidos busca reforzar su argumento de que el régimen cubano no solo representa un problema interno, sino que también tiene implicaciones en conflictos internacionales.