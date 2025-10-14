Carne de cañón de Putin: Hasta 25,000 mercenarios cubanos podrían estar luchando en Ucrania

Vídeos relacionados:

Rusia estaría recurriendo masivamente a reclutar cubanos como soldados en la guerra contra Ucrania, según reveló esta semana la revista estadounidense Forbes.

El reportaje, firmado por el periodista David Kirichenko, cita fuentes de inteligencia ucranianas que estiman que hasta 25,000 ciudadanos cubanos podrían integrarse próximamente en las filas del ejército ruso, lo que convertiría a Cuba en el país con mayor número de combatientes extranjeros al servicio de Moscú.

La publicación estadounidense detalla que esta práctica busca compensar las enormes pérdidas humanas del Kremlin y la falta de voluntarios rusos para combatir, tras más de tres años de una guerra que ha dejado más de un millón de bajas entre muertos y heridos, según cálculos de la inteligencia británica.

El periodista Kirichenko citó declaraciones del portavoz de inteligencia militar ucraniano, Andriy Yusov, quien afirmó que “es beneficioso para el régimen de Putin atraer mercenarios cubanos: si mueren, no hay compensaciones sociales ni familiares que protesten dentro de Rusia, y, por supuesto, hay menos rusos muertos”.

Pobreza, desesperación y manipulación

El interés ruso por reclutar cubanos no es casual. Cuba atraviesa la peor crisis económica en tres décadas, con apagones diarios, escasez crónica de alimentos y medicinas, y un salario medio que ronda apenas los 20 dólares mensuales.

Frente a ese panorama, las promesas rusas de sueldos de hasta 2,000 dólares al mes, alojamiento y ciudadanía se convierten en un imán irresistible para muchos jóvenes —y no tan jóvenes— en la isla.

La académica Cristina López-Gottardi, del Miller Center de la Universidad de Virginia, explicó a Forbes que la ecuación económica basta para entender la magnitud del fenómeno. “El salario promedio en Cuba es de unos 20 dólares, mientras que Rusia ofrece 2,000. Solo esa diferencia convierte el reclutamiento en una propuesta difícil de rechazar”, señaló.

Sin embargo, investigaciones de CiberCuba y otros medios independientes han revelado que detrás de esas cifras se esconde un entramado de engaños, abusos y estafas.

Un dossier filtrado en mayo de 2025 expuso una lista con más de mil cubanos contratados por el ejército ruso, incluyendo ancianos de más de 60 años. Algunos de ellos fueron reclutados a través de redes sociales con promesas de trabajo civil en la construcción o fábricas, pero terminaron enviados a las trincheras de Donetsk y Lugansk.

En septiembre, la inteligencia ucraniana denunció ante el Congreso de Estados Unidos que al menos 20,000 cubanos ya habían sido reclutados por Moscú, y que entre 1,000 y 5,000 estarían combatiendo activamente en el frente.

Una red de explotación militar

Las investigaciones periodísticas apuntan a que el reclutamiento de cubanos forma parte de una red de captación internacional del ejército ruso, que incluye migrantes africanos y centroasiáticos.

Un informe de Bloomberg reveló que miles de estudiantes africanos fueron obligados a enlistarse bajo amenaza de deportación, mientras que The Telegraph documentó casos de personas engañadas con supuestos contratos laborales en Rusia que terminaron en el frente tras apenas una semana de entrenamiento.

En el caso cubano, la situación resulta aún más escandalosa porque el régimen mantiene un control férreo sobre los viajes y pasaportes, por lo que resulta imposible que miles de jóvenes abandonen la isla sin algún tipo de consentimiento oficial.

“Una operación de reclutamiento de esa magnitud no puede pasar inadvertida para las autoridades cubanas”, advirtió Forbes citando analistas internacionales.

Aun así, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha negado cualquier implicación, alegando “tolerancia cero con el mercenarismo”.

No obstante, el doble discurso de La Habana se hace evidente. Mientras acusa a Estados Unidos de “agresividad imperialista”, mantiene acuerdos militares y de inteligencia con Moscú y permite el uso del territorio cubano para operaciones logísticas del Kremlin en el Caribe.

Testimonios y víctimas

En agosto, las autoridades ucranianas anunciaron la captura del cubano Ernesto Míchel Pérez Alvelaes, oriundo de Trinidad, Sancti Spíritus, quien confesó haber sido engañado con una oferta laboral en Rusia y obligado a combatir en Ucrania.

“Nos dijeron que trabajaríamos en la construcción, pero nos dieron un uniforme y un fusil”, declaró el joven en un video difundido por medios ucranianos.

Fuentes militares de Kiev aseguran que unos 40 cubanos han muerto ya en combate, y que las fuerzas ucranianas poseen pasaportes y documentos de identidad que prueban la participación de ciudadanos de la isla en el conflicto.

El destino de los prisioneros cubanos sigue siendo incierto. El gobierno de Volodimir Zelenski ha dicho que no planea devolverlos a Cuba, salvo en intercambios de prisioneros con Rusia, al considerar que “actuaron como combatientes enemigos bajo contrato con una potencia invasora”.

El silencio cómplice de La Habana

Mientras tanto, el régimen cubano se limita a guardar silencio o a emitir comunicados ambiguos.

En septiembre, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla reiteró que “Cuba no participa con personal militar en conflictos extranjeros”, pero no explicó cómo miles de ciudadanos han viajado a Rusia con contratos firmados por el Ministerio de Defensa de ese país.

Diversos analistas sostienen que el gobierno cubano tolera o incluso facilita el reclutamiento a cambio de divisas frescas y de reforzar su alianza política con Vladimir Putin, en un contexto de aislamiento internacional.

Según el politólogo Alexander Motyl, citado por Forbes, el régimen busca también “reavivar su imagen revolucionaria” y “desafiar a Washington” alineándose con Moscú.

“Para el Kremlin, usar soldados cubanos es una forma barata de librar una guerra impopular. Para el régimen cubano, es una fuente de ingresos y propaganda”, resume Motyl.

Un eje autoritario en expansión

El reclutamiento de cubanos confirma el fortalecimiento de un nuevo eje militar autoritario integrado por Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela y Cuba, que intercambian armas, tecnología y experiencia bélica.

Según expertos citados por Forbes, los combatientes extranjeros están recibiendo entrenamiento en guerra con drones y guerra electrónica, lo que supone un riesgo global: las tácticas aprendidas en Ucrania podrían exportarse a otros conflictos en Europa, América Latina o Asia.

El analista estadounidense Bill Cole, fundador del Peace Through Strength Institute, advirtió que “cada unidad extranjera que pasa por Ucrania es una escuela de guerra moderna”, donde los aliados de Putin aprenden y perfeccionan sus estrategias.

Un país exportador de soldados

En apenas dos años, Cuba ha pasado de enviar médicos y maestros como “misiones internacionalistas” a exportar combatientes a sueldo.

En una isla donde miles de jóvenes sueñan con escapar del hambre y los apagones, la guerra de Putin se ha convertido en una trampa mortal que ofrece dinero y termina en ataúdes sin nombre.

Con los datos revelados por Forbes y las denuncias ucranianas, el drama de los cubanos en Ucrania deja de ser un rumor para convertirse en una realidad alarmante: un nuevo capítulo en el largo historial de explotación humana del régimen comunista de La Habana.